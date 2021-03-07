В Украине за минувшие сутки зафиксировано 7167 новых случаев COVID-19. Заболели 466 детей и 172 медработника.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 3956 человек;

выписаны из больниц – 3784 человека;

летальных случаев – 103;

выздоровели – 2147 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 46 304 (в том числе методом ПЦР – 24868, методом ИФА – 3927)

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 17509.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1401228 человек;

выздоровели – 1196520 человек;

летальных исходов – 27 022;

проведения ПЦР-тестов – 7126226.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 432 случая;

Винницкая область – 587 случаев;

Волынская область – 129 случаев;

Днепропетровская область – 362 случая;

Донецкая область – 217 случаев;

Житомирская область – 747 случаев;

Закарпатская область – 503 случая;

Запорожская область – 82 случая;

Ивано-Франковская область – 543 случая;

Киевская область – 366 случаев;

Кировоградская область – 46 случаев;

Луганская область – 18 случаев;

Львовская область – 601 случай;

Николаевская область – 184 случая;

Одесская область – 356 случаев;

Полтавская область – 120 случаев;

Ровенская область – 89 случаев;

Сумская область – 127 случаев;

Тернопольская область – 256 случаев;

Харьковская область – 362 случая;

Херсонская область – 35 случаев;

Хмельницкая область – 361 случай;

Черкасская область – 94 случая;

Черновицкая область – 441 случай;

Черниговская область – 109 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.