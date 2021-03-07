Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 3956 человек;
- выписаны из больниц – 3784 человека;
- летальных случаев – 103;
- выздоровели – 2147 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 46 304 (в том числе методом ПЦР – 24868, методом ИФА – 3927)
исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 17509.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1401228 человек;
- выздоровели – 1196520 человек;
- летальных исходов – 27 022;
- проведения ПЦР-тестов – 7126226.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 432 случая;
Винницкая область – 587 случаев;
Волынская область – 129 случаев;
Днепропетровская область – 362 случая;
Донецкая область – 217 случаев;
Житомирская область – 747 случаев;
Закарпатская область – 503 случая;
Запорожская область – 82 случая;
Ивано-Франковская область – 543 случая;
Киевская область – 366 случаев;
Кировоградская область – 46 случаев;
Луганская область – 18 случаев;
Львовская область – 601 случай;
Николаевская область – 184 случая;
Одесская область – 356 случаев;
Полтавская область – 120 случаев;
Ровенская область – 89 случаев;
Сумская область – 127 случаев;
Тернопольская область – 256 случаев;
Харьковская область – 362 случая;
Херсонская область – 35 случаев;
Хмельницкая область – 361 случай;
Черкасская область – 94 случая;
Черновицкая область – 441 случай;
Черниговская область – 109 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.
- По состоянию на 6 марта в Украине подтверждено более 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и почти втрое меньше выздоровлений за сутки.