По состоянию на 6 марта в Украине подтверждено более 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и почти втрое меньше выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус обнаружили у 9144 человек: в частности, заболели 563 ребенка и 299 медработников.

В больницы были госпитализированы 3309 человек.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.

В течение суток умерли 156 пациентов. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 26 919 человек. Выздоровели за сутки 3351 пациент. За все время коронавирус преодолели 1 млн 194 тыс. 373 пациента.

Всего в Украине было выявлено 1 394 061 случай заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 81 333 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР – 38 972, методом ИФА – 15 627, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26 734).

За время эпидемии в Украине сделано 7 млн 101 тыс. 358 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 682 случая за сутки; всего выявлено 141 598 случаев – 2753 человека умерли, 96 287 выздоровели;

• Винницкая область – 714 случаев за сутки; всего зафиксировано 40 597 случаев – 706 человек скончались, 28 651 выздоровели;

• Волынская область – 195 случаев за сутки; всего диагностировано 41 131 случай – 655 человек скончались, 37 517 выздоровели;

• Днепропетровская область – 488 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 75 664 случая – 2033 пациента умерли, 69 076 выздоровели;

• Донецкая область – 193 случая за сутки; за все время выявлено 48 505 случаев – 1076 человек умерли, 44 784 выздоровели;

• Житомирская область – 749 случаев за сутки; всего зафиксировано 54 298 случаев – 874 пациента умерли, 45 225 выздоровели;

• Закарпатская область – 665 случаев за сутки; всего подтверждено 43 504 случая – 982 пациента умерли, 32 116 выздоровели;

• Запорожская область – 188 случаев за сутки; всего диагностировано 70 598 случаев – 1210 человек умерли, 65 871 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 676 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 68 437 случаев – 1244 пациента умерли, 50 860 выздоровели;

• Киевская область – 595 случаев за сутки; всего зафиксировано 78 263 случая – 1286 человек умерли, 70 325 выздоровели;

• Кировоградская область – 47 случаев за сутки; за все время подтверждено 10 951 случай – 383 пациента умерли, 8171 выздоровел;

• Луганская область – 35 случаев за сутки; всего выявлено 15 204 случая – 476 человек скончались, 14 117 выздоровели;

• Львовская область – 531 случай за сутки; всего диагностировано 81 752 случая – 2320 пациентов умерли, 70 760 выздоровели;

• Николаевская область – 337 случаев за сутки; всего зафиксировано 43 485 случаев – 808 человек скончались, 37 719 выздоровели;

• Одесская область – 375 случаев за сутки; всего диагностировано 87 957 случаев – 1468 пациентов умерли, 79 738 выздоровели;

• Полтавская область – 112 случаев за сутки; за все время подтверждено 47 038 случаев – 999 человек скончались, 42 911 выздоровели;

• Ровенская область – 198 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 49 880 случаев – 637 человек скончались, 47 250 выздоровели;

• Сумская область – 194 случая за сутки; всего зафиксировано 49 584 случая – 694 человека умерли, 46 498 выздоровели;

• Тернопольская область – 357 случаев за сутки; за все время диагностировано 43 974 случая – 619 человек скончались, 39 362 вылечились;

• Харьковская область – 522 случая за сутки; всего выявлено 86 127 случаев – 1636 человек умерли, 77 696 выздоровели;

• Херсонская область – 62 случая за сутки; за время эпидемии зафиксировано 21 939 случаев – 651 пациент умер, 20 409 выздоровели;

• Хмельницкая область – 376 случаев за сутки; за все время диагностировано 49 708 случаев – 915 человек скончались, 45 454 выздоровели;

• Черкасская область – 143 случая за сутки; всего выявлено 49 517 случаев – 655 человек скончались, 46 209 выздоровели;

• Черновицкая область – 522 случая за сутки; всего подтверждено 57 837 случаев – 1070 человек умерли, 45 867 выздоровели;

• Черниговская область – 188 случаев за сутки; за все время диагностировано 36 513 случаев – 769 человек скончались, 31 500 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

Ситуация с вакцинацией

В течение 5 марта в Украине было привито 3277 человек. С начала кампании по вакцинации привито 15 758 человек.

Количество прививок, сделанных в регионах 5 марта:

• Винницкая область – 220 прививок;

• Волынская область – 70 прививок;

• Днепропетровская область – 310 прививок;

• Донецкая область – 360 прививок;

• Житомирская область – 40 прививок;

• Закарпатская область – 40 прививок;

• Запорожская область – 80 прививок;

• Ивано-Франковская область – 135 прививок;

• Киевская область – 140 прививок;

• Кировоградская область – 40 прививок;

• Луганская область – 163 прививки;

• Львовская область – 130 прививок;

• г. Киев – 100 прививок;

• Николаевская область – 40 прививок;

• Одесская область – 240 прививок;

• Полтавская область – 80 прививок;

• Ровенская область – 150 прививок;

• Сумская область – 60 прививок;

• Тернопольская область – 260 прививок;

• Харьковская область – 80 прививок;

• Херсонская область – 90 прививок;

• Хмельницкая область – 50 прививок;

• Черновицкая область – 110 прививок;

• Черниговская область – 30 прививок;

• Черкасская область – 259 прививок.

За сутки наибольшее количество вакцинированных зафиксировано в Донецкой области (360 прививок). За весь период кампании по вакцинации наибольшее количество прививок сделано в Донецкой области (1470 прививок), наименьшее – в Закарпатской области (284 прививки).