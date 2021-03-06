Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.
Так, за сутки коронавирус обнаружили у 9144 человек: в частности, заболели 563 ребенка и 299 медработников.
В больницы были госпитализированы 3309 человек.
За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.
В течение суток умерли 156 пациентов. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 26 919 человек.
Выздоровели за сутки 3351 пациент. За все время коронавирус преодолели 1 млн 194 тыс. 373 пациента.
Всего в Украине было выявлено 1 394 061 случай заражения коронавирусом.
За сутки было сделано 81 333 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР – 38 972, методом ИФА – 15 627, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26 734).
За время эпидемии в Украине сделано 7 млн 101 тыс. 358 ПЦР-тестирований.
Ситуация по регионам Украины следующая:
• г. Киев – 682 случая за сутки; всего выявлено 141 598 случаев – 2753 человека умерли, 96 287 выздоровели;
• Винницкая область – 714 случаев за сутки; всего зафиксировано 40 597 случаев – 706 человек скончались, 28 651 выздоровели;
• Волынская область – 195 случаев за сутки; всего диагностировано 41 131 случай – 655 человек скончались, 37 517 выздоровели;
• Днепропетровская область – 488 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 75 664 случая – 2033 пациента умерли, 69 076 выздоровели;
• Донецкая область – 193 случая за сутки; за все время выявлено 48 505 случаев – 1076 человек умерли, 44 784 выздоровели;
• Житомирская область – 749 случаев за сутки; всего зафиксировано 54 298 случаев – 874 пациента умерли, 45 225 выздоровели;
• Закарпатская область – 665 случаев за сутки; всего подтверждено 43 504 случая – 982 пациента умерли, 32 116 выздоровели;
• Запорожская область – 188 случаев за сутки; всего диагностировано 70 598 случаев – 1210 человек умерли, 65 871 выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 676 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 68 437 случаев – 1244 пациента умерли, 50 860 выздоровели;
• Киевская область – 595 случаев за сутки; всего зафиксировано 78 263 случая – 1286 человек умерли, 70 325 выздоровели;
• Кировоградская область – 47 случаев за сутки; за все время подтверждено 10 951 случай – 383 пациента умерли, 8171 выздоровел;
• Луганская область – 35 случаев за сутки; всего выявлено 15 204 случая – 476 человек скончались, 14 117 выздоровели;
• Львовская область – 531 случай за сутки; всего диагностировано 81 752 случая – 2320 пациентов умерли, 70 760 выздоровели;
• Николаевская область – 337 случаев за сутки; всего зафиксировано 43 485 случаев – 808 человек скончались, 37 719 выздоровели;
• Одесская область – 375 случаев за сутки; всего диагностировано 87 957 случаев – 1468 пациентов умерли, 79 738 выздоровели;
• Полтавская область – 112 случаев за сутки; за все время подтверждено 47 038 случаев – 999 человек скончались, 42 911 выздоровели;
• Ровенская область – 198 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 49 880 случаев – 637 человек скончались, 47 250 выздоровели;
• Сумская область – 194 случая за сутки; всего зафиксировано 49 584 случая – 694 человека умерли, 46 498 выздоровели;
• Тернопольская область – 357 случаев за сутки; за все время диагностировано 43 974 случая – 619 человек скончались, 39 362 вылечились;
• Харьковская область – 522 случая за сутки; всего выявлено 86 127 случаев – 1636 человек умерли, 77 696 выздоровели;
• Херсонская область – 62 случая за сутки; за время эпидемии зафиксировано 21 939 случаев – 651 пациент умер, 20 409 выздоровели;
• Хмельницкая область – 376 случаев за сутки; за все время диагностировано 49 708 случаев – 915 человек скончались, 45 454 выздоровели;
• Черкасская область – 143 случая за сутки; всего выявлено 49 517 случаев – 655 человек скончались, 46 209 выздоровели;
• Черновицкая область – 522 случая за сутки; всего подтверждено 57 837 случаев – 1070 человек умерли, 45 867 выздоровели;
• Черниговская область – 188 случаев за сутки; за все время диагностировано 36 513 случаев – 769 человек скончались, 31 500 выздоровели.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.
Ситуация с вакцинацией
В течение 5 марта в Украине было привито 3277 человек. С начала кампании по вакцинации привито 15 758 человек.
Количество прививок, сделанных в регионах 5 марта:
• Винницкая область – 220 прививок;
• Волынская область – 70 прививок;
• Днепропетровская область – 310 прививок;
• Донецкая область – 360 прививок;
• Житомирская область – 40 прививок;
• Закарпатская область – 40 прививок;
• Запорожская область – 80 прививок;
• Ивано-Франковская область – 135 прививок;
• Киевская область – 140 прививок;
• Кировоградская область – 40 прививок;
• Луганская область – 163 прививки;
• Львовская область – 130 прививок;
• г. Киев – 100 прививок;
• Николаевская область – 40 прививок;
• Одесская область – 240 прививок;
• Полтавская область – 80 прививок;
• Ровенская область – 150 прививок;
• Сумская область – 60 прививок;
• Тернопольская область – 260 прививок;
• Харьковская область – 80 прививок;
• Херсонская область – 90 прививок;
• Хмельницкая область – 50 прививок;
• Черновицкая область – 110 прививок;
• Черниговская область – 30 прививок;
• Черкасская область – 259 прививок.
За сутки наибольшее количество вакцинированных зафиксировано в Донецкой области (360 прививок). За весь период кампании по вакцинации наибольшее количество прививок сделано в Донецкой области (1470 прививок), наименьшее – в Закарпатской области (284 прививки).
- В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield (вакциной Oxford/AstraZeneca) сделали врачу-реаниматологу из Черкасс.
- Вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- В МОЗ опубликовали инфографику, в которой определены 10 групп граждан (“групп риска”), которые должны быть вакцинированы в течение двух лет.
- 29 января государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС одобрила Календарный план вакцинации от коронавируса на 2021 год. По плану, вакцинация должна начаться в феврале.