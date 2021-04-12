В Украине за минувшие сутки зафиксировано 7856 новых случаев COVID-19. Заболели 355 детей и 119 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2770 человек;

летальных случаев – 287;

выздоровели – 5355 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 40 109 (в том числе методом ПЦР – 20831, методом ИФА – 6133, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 13145).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1861105 человек;

выздоровели – 1416215 человек;

летальных исходов – 37 301;

проведения ПЦР-тестов – 8677716.

1216 человек привито против COVID-19 за сутки 11 апреля 2021 в Украине.

378266 человек привито от начала прививочной кампании.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев – 537 случаев / 60 прививок;

Винницкая область – 159 случаев / 120 прививок;

Волынская область – 247 случаев / 10 прививок;

Днепропетровская область – 1112 случаев / 10 прививок;

Донецкая область – 327 случаев / 10 прививок;

Житомирская область – 349 случаев / 40 прививок;

Закарпатская – 62 случая / 10 прививок;

Запорожская область – 260 случаев / 70 прививок;

Ивано-Франковская область – 49 случаев / 66 прививок;

Киевская область – 477 случаев / 50 прививок;

Кировоградская область – 149 случаев / 10 прививок;

Луганская область – 43 случая / 30 прививок;

Львовская область – 590 случаев / 170 прививок;

Николаевская область – 303 случая / 0 прививок;

Одесская область – 443 случая / 90 прививок;

Полтавская область – 136 случаев / 0 прививок;

Ровенская область – 174 случая / 50 прививок;

Сумская область – 377 случаев / 10 прививок;

Тернопольская область – 315 случаев / 150 прививок;

Харьковская область – 595 случаев / 120 прививок;

Херсонская область – 195 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область – 149 случаев / 110 прививок;

Черкасская область – 385 случаев / 0 прививок;

Черновицкая область – 168 случаев / 20 прививок;

Черниговская область – 255 случаев / 10 прививок.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1112), Харьковской (595), Львовской (590), г. Киев (537) и Киевской (477) областях.