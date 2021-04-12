Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2770 человек;
- летальных случаев – 287;
- выздоровели – 5355 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 40 109 (в том числе методом ПЦР – 20831, методом ИФА – 6133, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 13145).
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1861105 человек;
- выздоровели – 1416215 человек;
- летальных исходов – 37 301;
- проведения ПЦР-тестов – 8677716.
1216 человек привито против COVID-19 за сутки 11 апреля 2021 в Украине.
378266 человек привито от начала прививочной кампании.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
Киев – 537 случаев / 60 прививок;
Винницкая область – 159 случаев / 120 прививок;
Волынская область – 247 случаев / 10 прививок;
Днепропетровская область – 1112 случаев / 10 прививок;
Донецкая область – 327 случаев / 10 прививок;
Житомирская область – 349 случаев / 40 прививок;
Закарпатская – 62 случая / 10 прививок;
Запорожская область – 260 случаев / 70 прививок;
Ивано-Франковская область – 49 случаев / 66 прививок;
Киевская область – 477 случаев / 50 прививок;
Кировоградская область – 149 случаев / 10 прививок;
Луганская область – 43 случая / 30 прививок;
Львовская область – 590 случаев / 170 прививок;
Николаевская область – 303 случая / 0 прививок;
Одесская область – 443 случая / 90 прививок;
Полтавская область – 136 случаев / 0 прививок;
Ровенская область – 174 случая / 50 прививок;
Сумская область – 377 случаев / 10 прививок;
Тернопольская область – 315 случаев / 150 прививок;
Харьковская область – 595 случаев / 120 прививок;
Херсонская область – 195 случаев / 0 прививок;
Хмельницкая область – 149 случаев / 110 прививок;
Черкасская область – 385 случаев / 0 прививок;
Черновицкая область – 168 случаев / 20 прививок;
Черниговская область – 255 случаев / 10 прививок.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1112), Харьковской (595), Львовской (590), г. Киев (537) и Киевской (477) областях.
- По состоянию на 11 апреля в Украине подтверждено более 12 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и почти в 2,5 раза меньше выздоровлений за сутки.