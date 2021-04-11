Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.
Так, за сутки коронавирус обнаружили у 12 112 человек. В частности, заболели 524 ребенка и 181 медработник.
В больницы были госпитализированы еще 4694 человека.
За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Харьковской (1374), Днепропетровской (1333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.
В течение суток от осложнений COVID-19 умерли 235 человек. За все время эпидемии умерли 37 014 человек.
Выздоровели за сутки 5034 пациента. За все время коронавирус преодолели 1 млн 410 тыс. 860 пациентов.
Всего в Украине было выявлено 1 млн 853 тыс. 249 случаев заражения коронавирусом.
За сутки было сделано 72 551 тестирование на коронавирус (в частности методом ПЦР – 34 461, методом ИФА – 8379, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29 711).
За время эпидемии в Украине сделано 8 млн 656 тыс. 885 ПЦР-тестирований.
Ситуация по регионам Украины следующая:
• г. Киев – 697 случаев за сутки; всего выявлено 176 569 случаев – 3890 человек умерли, 111 068 выздоровели;
• Винницкая область – 143 случая за сутки; всего зафиксировано 62 840 случаев – 1280 человек умерли, 41 007 выздоровели;
• Волынская область – 292 случая за сутки; всего подтверждено 51 068 случаев – 839 человек скончались, 42 867 выздоровели;
• Днепропетровская область – 1333 случая за сутки; всего диагностировано 103 754 случая – 2668 человек умерли, 79 962 выздоровели;
• Донецкая область – 839 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 67 295 случаев – 1419 человек умерли, 52 029 выздоровели;
• Житомирская область – 434 случая за сутки; за все время зафиксировано 77 927 случаев – 1363 пациента умерли, 56 340 выздоровели;
• Закарпатская область – 138 случаев за сутки; всего подтверждено 57 574 случая – 1435 человек умерли, 45 625 выздоровели;
• Запорожская область – 279 случаев за сутки; всего диагностировано 85 226 случаев – 1563 пациента умерли, 70 591 выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 110 случаев за сутки; всего выявлено 81 784 случая – 1831 пациент умер, 69 344 выздоровели;
• Киевская область – 659 случаев за сутки; всего зафиксировано 106 244 случая – 1887 человек умерли, 83 427 выздоровели;
• Кировоградская область – 207 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 14 966 случаев – 509 человек скончались, 9628 выздоровели;
• Луганская область – 72 случая за сутки; за все время диагностировано 19 497 случаев – 581 пациент умер, 15 884 выздоровели;
• Львовская область – 720 случаев за сутки; всего выявлено 117 149 случаев – 2848 человек умерли, 85 325 выздоровели;
• Николаевская область – 416 случаев за сутки; за время эпидемии зафиксировано 56 148 случаев – 1283 пациента умерли, 44 089 выздоровели;
• Одесская область – 623 случая за сутки; за все время подтверждено 120 424 случая – 2087 человек умерли, 86 460 выздоровели;
• Полтавская область – 297 случаев за сутки; всего диагностировано 61 582 случаи – 1289 человек умерли, 50 394 выздоровели;
• Ровенская область – 277 случаев за сутки; всего выявлено 63 567 случаев – 848 человек скончались, 53 998 выздоровели;
• Сумская область – 638 случаев за сутки; всего зафиксировано 65 253 случая – 914 пациентов умерли, 53 011 выздоровели;
• Тернопольская область – 410 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 60 342 случая – 920 человек скончались, 48 938 выздоровели;
• Харьковская область – 1374 случая за сутки; за все время диагностировано 117 164 случая – 2208 человек умерли, 91 255 выздоровели;
• Херсонская область – 312 случаев за сутки; всего выявлено 27 213 случаев – 737 человек скончались, 22 093 выздоровели;
• Хмельницкая область – 811 случаев за сутки; всего зафиксировано 74 007 случаев – 1333 пациента умерли, 56 225 выздоровели;
• Черкасская область – 349 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 14 966 случаев – 509 человек скончались, 9628 выздоровели;
• Черновицкая область – 193 случая за сутки; всего диагностировано 73 696 случаев – 1497 человек умерли, 53 116 выздоровели;
• Черниговская область – 489 случаев за сутки; за все время выявлено 47 331 случай – 954 пациента умерли, 35 800 выздоровели.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.
Ситуация с вакцинацией
В течение 10 апреля в Украине было привито 4048 человек.
С начала кампании по вакцинации привито 377 050 человек.
Количество прививок, сделанных в регионах 10 апреля:
• г. Киев – 530 прививок;
• Винницкая область – 110 прививок;
• Волынская область – 60 прививок;
• Днепропетровская область – 610 прививок;
• Донецкая область – 370 прививок;
• Житомирская область – 60 прививок;
• Закарпатская область – 40 прививок;
• Запорожская область – 10 прививок;
• Ивано-Франковская область – 88 прививок;
• Киевская область – 270 прививок;
• Кировоградская область – 60 прививок;
• Луганская область – 250 прививок;
• Львовская область – 150 прививок;
• Николаевская область – 40 прививок;
• Одесская область – 70 прививок;
• Полтавская область – 100 прививок;
• Ровенская область – 150 прививок;
• Сумская область – 40 прививок;
• Тернопольская область – 70 прививок;
• Харьковская область – 100 прививок;
• Херсонская область – 360 прививок;
• Хмельницкая область – 180 прививок;
• Черкасская область – 0 прививок;
• Черновицкая область – 270 прививок;
• Черниговская область – 60 прививок.
Вакцинацию осуществляли 59 мобильных бригад по иммунизации и 211 прививочных пунктов.
По состоянию на 10 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 438 328 человек.
- 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield сделали врачу-реаниматологу из Черкасс. Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемая в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.
- Вакциной Covishield уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- Министерство охраны здоровья Украины издало приказ, согласно которому участники боевых действий, нардепы и известные люди старше 60 лет могут претендовать на остатки доз вакцины от коронавируса COVID-19.
- 19 марта Максим Степанов объявил, что Украина перешла ко второму этапу вакцинации от коронавируса COVID-19.
- Впоследствии Максим Степанов признал, что вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине отстает почти в два раза от плана.