По состоянию на 11 апреля в Украине подтверждено более 12 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и почти в 2,5 раза меньше выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус обнаружили у 12 112 человек. В частности, заболели 524 ребенка и 181 медработник.

В больницы были госпитализированы еще 4694 человека.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Харьковской (1374), Днепропетровской (1333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.

В течение суток от осложнений COVID-19 умерли 235 человек. За все время эпидемии умерли 37 014 человек. Выздоровели за сутки 5034 пациента. За все время коронавирус преодолели 1 млн 410 тыс. 860 пациентов.

Всего в Украине было выявлено 1 млн 853 тыс. 249 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 72 551 тестирование на коронавирус (в частности методом ПЦР – 34 461, методом ИФА – 8379, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29 711).

За время эпидемии в Украине сделано 8 млн 656 тыс. 885 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 697 случаев за сутки; всего выявлено 176 569 случаев – 3890 человек умерли, 111 068 выздоровели;

• Винницкая область – 143 случая за сутки; всего зафиксировано 62 840 случаев – 1280 человек умерли, 41 007 выздоровели;

• Волынская область – 292 случая за сутки; всего подтверждено 51 068 случаев – 839 человек скончались, 42 867 выздоровели;

• Днепропетровская область – 1333 случая за сутки; всего диагностировано 103 754 случая – 2668 человек умерли, 79 962 выздоровели;

• Донецкая область – 839 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 67 295 случаев – 1419 человек умерли, 52 029 выздоровели;

• Житомирская область – 434 случая за сутки; за все время зафиксировано 77 927 случаев – 1363 пациента умерли, 56 340 выздоровели;

• Закарпатская область – 138 случаев за сутки; всего подтверждено 57 574 случая – 1435 человек умерли, 45 625 выздоровели;

• Запорожская область – 279 случаев за сутки; всего диагностировано 85 226 случаев – 1563 пациента умерли, 70 591 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 110 случаев за сутки; всего выявлено 81 784 случая – 1831 пациент умер, 69 344 выздоровели;

• Киевская область – 659 случаев за сутки; всего зафиксировано 106 244 случая – 1887 человек умерли, 83 427 выздоровели;

• Кировоградская область – 207 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 14 966 случаев – 509 человек скончались, 9628 выздоровели;

• Луганская область – 72 случая за сутки; за все время диагностировано 19 497 случаев – 581 пациент умер, 15 884 выздоровели;

• Львовская область – 720 случаев за сутки; всего выявлено 117 149 случаев – 2848 человек умерли, 85 325 выздоровели;

• Николаевская область – 416 случаев за сутки; за время эпидемии зафиксировано 56 148 случаев – 1283 пациента умерли, 44 089 выздоровели;

• Одесская область – 623 случая за сутки; за все время подтверждено 120 424 случая – 2087 человек умерли, 86 460 выздоровели;

• Полтавская область – 297 случаев за сутки; всего диагностировано 61 582 случаи – 1289 человек умерли, 50 394 выздоровели;

• Ровенская область – 277 случаев за сутки; всего выявлено 63 567 случаев – 848 человек скончались, 53 998 выздоровели;

• Сумская область – 638 случаев за сутки; всего зафиксировано 65 253 случая – 914 пациентов умерли, 53 011 выздоровели;

• Тернопольская область – 410 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 60 342 случая – 920 человек скончались, 48 938 выздоровели;

• Харьковская область – 1374 случая за сутки; за все время диагностировано 117 164 случая – 2208 человек умерли, 91 255 выздоровели;

• Херсонская область – 312 случаев за сутки; всего выявлено 27 213 случаев – 737 человек скончались, 22 093 выздоровели;

• Хмельницкая область – 811 случаев за сутки; всего зафиксировано 74 007 случаев – 1333 пациента умерли, 56 225 выздоровели;

• Черкасская область – 349 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 14 966 случаев – 509 человек скончались, 9628 выздоровели;

• Черновицкая область – 193 случая за сутки; всего диагностировано 73 696 случаев – 1497 человек умерли, 53 116 выздоровели;

• Черниговская область – 489 случаев за сутки; за все время выявлено 47 331 случай – 954 пациента умерли, 35 800 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

Ситуация с вакцинацией

В течение 10 апреля в Украине было привито 4048 человек.

С начала кампании по вакцинации привито 377 050 человек.

Количество прививок, сделанных в регионах 10 апреля:

• г. Киев – 530 прививок;

• Винницкая область – 110 прививок;

• Волынская область – 60 прививок;

• Днепропетровская область – 610 прививок;

• Донецкая область – 370 прививок;

• Житомирская область – 60 прививок;

• Закарпатская область – 40 прививок;

• Запорожская область – 10 прививок;

• Ивано-Франковская область – 88 прививок;

• Киевская область – 270 прививок;

• Кировоградская область – 60 прививок;

• Луганская область – 250 прививок;

• Львовская область – 150 прививок;

• Николаевская область – 40 прививок;

• Одесская область – 70 прививок;

• Полтавская область – 100 прививок;

• Ровенская область – 150 прививок;

• Сумская область – 40 прививок;

• Тернопольская область – 70 прививок;

• Харьковская область – 100 прививок;

• Херсонская область – 360 прививок;

• Хмельницкая область – 180 прививок;

• Черкасская область – 0 прививок;

• Черновицкая область – 270 прививок;

• Черниговская область – 60 прививок.

Вакцинацию осуществляли 59 мобильных бригад по иммунизации и 211 прививочных пунктов.

По состоянию на 10 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 438 328 человек.