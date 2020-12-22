Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 1318 человек;
летальных исходов – 232
выздоровели – 14020 человек;
осуществлено тестирований за сутки – 46 696 (в том числе методом ПЦР – 26341, методом ИФА – 20355).
За все время пандемии в Украине:
заболело – 979 506 человек;
выздоровели – 600 288 человек;
летальных исходов – 16 897;
проведения ПЦР-тестов – 5307601.
Количество заболеваний в регионах:
м. Киев – 102282 случаи;
Винницкая область – 21 145 случаев;
Волынская область – 31 138 случаев;
Днепропетровская область – 54 147 случаев;
Донецкая область – 32 760 случаев;
Житомирская область – 36 810 случаев;
Закарпатская область – 27 303 случая;
Запорожская область – 48 454 случая;
Ивано-Франковская область – 42 090 случаев;
Киевская область – 54022 случаи;
Кировоградская область – 7861 случай;
Луганская область – 8994 случая;
Львовская область – 57 401 случай;
Николаевская область – 27 479 случаев;
Одесская область – 65503 случаи;
Полтавская область – 32 506 случаев;
Ровенская область – 38 920 случаев;
Сумская область – 38 321 случай;
Тернопольская область – 32 579 случаев;
Харьковская область – 65 652 случая;
Херсонская область – 15 973 случая;
Хмельницкая область – 36 840 случаев;
Черкасская область – 35 413 случаев;
Черновицкая область – 38 555 случаев;
Черниговская область – 27 358 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.