За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели 415 детей и 368 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1318 человек;

летальных исходов – 232

выздоровели – 14020 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 46 696 (в том числе методом ПЦР – 26341, методом ИФА – 20355).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 979 506 человек;

выздоровели – 600 288 человек;

летальных исходов – 16 897;

проведения ПЦР-тестов – 5307601.

Количество заболеваний в регионах:

м. Киев – 102282 случаи;

Винницкая область – 21 145 случаев;

Волынская область – 31 138 случаев;

Днепропетровская область – 54 147 случаев;

Донецкая область – 32 760 случаев;

Житомирская область – 36 810 случаев;

Закарпатская область – 27 303 случая;

Запорожская область – 48 454 случая;

Ивано-Франковская область – 42 090 случаев;

Киевская область – 54022 случаи;

Кировоградская область – 7861 случай;

Луганская область – 8994 случая;

Львовская область – 57 401 случай;

Николаевская область – 27 479 случаев;

Одесская область – 65503 случаи;

Полтавская область – 32 506 случаев;

Ровенская область – 38 920 случаев;

Сумская область – 38 321 случай;

Тернопольская область – 32 579 случаев;

Харьковская область – 65 652 случая;

Херсонская область – 15 973 случая;

Хмельницкая область – 36 840 случаев;

Черкасская область – 35 413 случаев;

Черновицкая область – 38 555 случаев;

Черниговская область – 27 358 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.