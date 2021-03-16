Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 005 осіб;
  • летальних випадків – 264;
  • одужало – 6 202 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 76 509 (зокрема методом ПЛР – 38 738, методом ІФА – 18 275, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 496).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 477 190 осіб;
  • одужало – 1 232 209 осіб;
  • летальних випадків – 28 697;
  • проведено ПЛР-тестувань – 7 416 142.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 999 випадків;

Вінницька область – 924 випадки;

Волинська область – 176 випадків;

Дніпропетровська область – 269 випадків;

Донецька область – 286 випадків;

Житомирська область – 130 випадків;

Закарпатська – 554 випадки;

Запорізька область – 307 випадків;

Івано-Франківська область – 467 випадків;

Київська область – 512 випадків;

Кіровоградська область – 46 випадків;

Луганська область – 101 випадок;

Львівська область – 1 065 випадків;

Миколаївська область – 416 випадків;

Одеська область – 728 випадків;

Полтавська область – 313 випадків;

Рівненська область – 235 випадків;

Сумська область – 155 випадків;

Тернопільська область – 287 випадків;

Харківська область – 596 випадків;

Херсонська область – 30 випадків;

Хмельницька область – 253 випадки;

Черкаська область – 243 випадки;

Чернівецька область – 527 випадків;

Чернігівська область – 23 випадки.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1065), м. Київ (999), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях.

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