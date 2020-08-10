В Украине за минувшие сутки зафиксировали 1008 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.

По состоянию на 9:00 10 августа в Украине 81957 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1922 летальные, 44359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1008 новых случаев. Всего проведено 1 179 434 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 387 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 2985 случаев;

Волынская область – 4327 случаев;

Днепропетровская область – 1571 случай;

Донецкая область – 976 случаев;

Житомирская область – 2154 случая;

Закарпатская область – 5809 случаев;

Запорожская область – 953 случая;

Ивано-Франковская область – 5797 случаев;

Кировоградская область – 724 случая;

г. Киев – 9564 случая;

Киевская область – 4197 случаев;

Львовская область – 10 981 случай;

Луганская область – 155 случаев;

Николаевская область – 716 случаев;

Одесская область – 4230 случаев;

Полтавская область – 497 случаев;

Ровенская область – 6923 случая;

Сумская область – 699 случаев;

Тернопольская область – 3324 случая;

Харьковская область – 4901 случай;

Херсонская область – 269 случаев;

Херсонская область – 269 случаев; Хмельницкая область – 1368 случаев;

Черновицкая область – 6777 случаев;

Черкасская область – 1036 случаев;

Черниговская область – 1024 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.