Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.
По состоянию на 9:00 10 августа в Украине 81957 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1922 летальные, 44359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1008 новых случаев. Всего проведено 1 179 434 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 387 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 2985 случаев;
- Волынская область – 4327 случаев;
- Днепропетровская область – 1571 случай;
- Донецкая область – 976 случаев;
- Житомирская область – 2154 случая;
- Закарпатская область – 5809 случаев;
- Запорожская область – 953 случая;
- Ивано-Франковская область – 5797 случаев;
- Кировоградская область – 724 случая;
- г. Киев – 9564 случая;
- Киевская область – 4197 случаев;
- Львовская область – 10 981 случай;
- Луганская область – 155 случаев;
- Николаевская область – 716 случаев;
- Одесская область – 4230 случаев;
- Полтавская область – 497 случаев;
- Ровенская область – 6923 случая;
- Сумская область – 699 случаев;
- Тернопольская область – 3324 случая;
- Харьковская область – 4901 случай;
Херсонская область – 269 случаев;
- Хмельницкая область – 1368 случаев;
- Черновицкая область – 6777 случаев;
- Черкасская область – 1036 случаев;
- Черниговская область – 1024 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- В мире с начала пандемии коронавирус обнаружили уже у более 20 миллиона человек, из них 733 тысячи скончались.