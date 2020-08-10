Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.

По состоянию на 9:00 10 августа в Украине 81957 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1922 летальные, 44359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1008 новых случаев. Всего проведено 1 179 434 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 387 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 2985 случаев;
  • Волынская область – 4327 случаев;
  • Днепропетровская область – 1571 случай;
  • Донецкая область – 976 случаев;
  • Житомирская область – 2154 случая;
  • Закарпатская область – 5809 случаев;
  • Запорожская область – 953 случая;
  • Ивано-Франковская область – 5797 случаев;
  • Кировоградская область – 724 случая;
  • г. Киев – 9564 случая;
  • Киевская область – 4197 случаев;
  • Львовская область – 10 981 случай;
  • Луганская область – 155 случаев;
  • Николаевская область – 716 случаев;
  • Одесская область – 4230 случаев;
  • Полтавская область – 497 случаев;
  • Ровенская область – 6923 случая;
  • Сумская область – 699 случаев;
  • Тернопольская область – 3324 случая;
  • Харьковская область – 4901 случай;
    Херсонская область – 269 случаев;
  • Хмельницкая область – 1368 случаев;
  • Черновицкая область – 6777 случаев;
  • Черкасская область – 1036 случаев;
  • Черниговская область – 1024 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.