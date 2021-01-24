Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

  • госпитализированы – 2079 человек;
  • летальных исходов – 83;
  • выздоровели – 5407 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 23 081 (в том числе методом ПЦР – 17600, методом ИФА – 5481).

За все время пандемии в Украине заболело 1191812 человека, выздоровели – 947 514. Болезнь унесла жизни 21861 украинца.

За все время пандемии в Украине заболело 1191812 человека, выздоровели – 947 514. Болезнь унесла жизни 21861 Украинский.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • м. Киев – 240 случаев;
  • Винницкая область – 122 случая;
  • Волынская область – 73 случая;
  • Днепропетровская область – 236 случаев;
  • Донецкая область – 110 случаев;
  • Житомирская область – 164 случая;
  • Закарпатская область – 188 случаев;
  • Запорожская область – 198 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 292 случая;
  • Киевская область – 242 случая;
  • Кировоградская область – 43 случая;
  • Луганская область – 79 случаев;
  • Львовская область – 320 случаев;
  • Николаевская область – 199 случаев;
  • Одесская область – 89 случаев;
  • Полтавская область – 141 случай;
  • Ровенская область – 96 случаев;
  • Сумская область – 118 случаев;
  • Тернопольская область – 119 случаев;
  • Харьковская область – 118 случаев;
  • Херсонская область – 104 случая;
  • Хмельницкая область – 203 случая;
  • Черкасская область – 78 случаев;
  • Черновицкая область – 186 случаев;
  • Черниговская область – 157 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

  • За сутки 22 января в Украине зафиксировали 4928 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 166 детей и 261 медработник.