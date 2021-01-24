За прошедшие сутки, 23 января, в Украине обнаружили 3915 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19; 83 человека умерли.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

госпитализированы – 2079 человек;

летальных исходов – 83;

выздоровели – 5407 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 23 081 (в том числе методом ПЦР – 17600, методом ИФА – 5481).

За все время пандемии в Украине заболело 1191812 человека, выздоровели – 947 514. Болезнь унесла жизни 21861 украинца.

За все время пандемии в Украине заболело 1191812 человека, выздоровели – 947 514. Болезнь унесла жизни 21861 Украинский. Количество заболеваний в регионах в сутки: м. Киев – 240 случаев;

Винницкая область – 122 случая;

Волынская область – 73 случая;

Днепропетровская область – 236 случаев;

Донецкая область – 110 случаев;

Житомирская область – 164 случая;

Закарпатская область – 188 случаев;

Запорожская область – 198 случаев;

Ивано-Франковская область – 292 случая;

Киевская область – 242 случая;

Кировоградская область – 43 случая;

Луганская область – 79 случаев;

Львовская область – 320 случаев;

Николаевская область – 199 случаев;

Одесская область – 89 случаев;

Полтавская область – 141 случай;

Ровенская область – 96 случаев;

Сумская область – 118 случаев;

Тернопольская область – 119 случаев;

Харьковская область – 118 случаев;

Херсонская область – 104 случая;

Хмельницкая область – 203 случая;

Черкасская область – 78 случаев;

Черновицкая область – 186 случаев;

Черниговская область – 157 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.