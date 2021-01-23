Covid-19 Украина

обновлено 23.01.2021 в 09:02

Всего:

1187897 (+4928)

Болеют:

224012 (+4928)

Выздоровели:

942107 (+13138)

Умерло:

21778 (+116)

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В Украине – почти 5 тыс. новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 22 января, в Украине зафиксировали 4928 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 166 детей и 261 медработник.

Суббота, 23 января 2021, 08:23

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1862 человека;
  • летальных случаев – 116;
  • выздоровели – 13138 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 40 144 (в том числе методом ПЦР – 22667, методом ИФА – 17477).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 1187897 человек;
  • выздоровели – 942 107 человек;
  • летальных исходов – 21 778;
  • проведения ПЦР-тестов – 6080495.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (536), Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 536 случаев;
  • Винницкая область – 178 случаев;
  • Волынская область – 119 случаев;
  • Днепропетровская область – 342 случая;
  • Донецкая область – 193 случая;
  • Житомирская область – 141 случай;
  • Закарпатская область – 160 случаев;
  • Запорожская область – 339 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 248 случаев;
  • Киевская область – 258 случаев;
  • Кировоградская область – 50 случаев;
  • Луганская область – 42 случая;
  • Львовская область – 351 случай;
  • Николаевская область – 215 случаев;
  • Одесская область – 222 случая;
  • Полтавская область – 199 случаев;
  • Ровенская область – 207 случаев;
  • Сумская область – 89 случаев;
  • Тернопольская область – 133 случая;
  • Харьковская область – 325 случаев;
  • Херсонская область – 97 случаев;
  • Хмельницкая область – 105 случаев;
  • Черкасская область – 161 случай;
  • Черновицкая область – 163 случая;
  • Черниговская область – 55 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

  • В Украине с 00:00 пятницы, 8 января, начали действовать усиленные карантинные ограничения (локдаун) для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. #Буквы рассказывали, что разрешено и запрещено в Украине в этот период.
  • Кабинет Министров добавил товары бытовой химии и печатную прессу в список  товаров, которые магазины смогут продавать во время жесткого локдауна 8-24 января.
  • Перед внедрением в Украине общенационального усиленного карантина президент Владимир Зеленский провел плановое селекторное совещание с участием членов Правительства, руководителей силовых ведомств. Глава государства заявил, что “этот карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний локдаун”.
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нет необходимости продлевать локдаун после 24 января. Украина вернется к ограничениям “оранжевой зоны”.

 

Теги: Коронавирус, Максим Степанов, МОЗ, одужали, померли, статистика

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