В Украине – почти 5 тыс. новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 22 января, в Украине зафиксировали 4928 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 166 детей и 261 медработник.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1862 человека;

летальных случаев – 116;

выздоровели – 13138 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 40 144 (в том числе методом ПЦР – 22667, методом ИФА – 17477).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1187897 человек;

выздоровели – 942 107 человек;

летальных исходов – 21 778;

проведения ПЦР-тестов – 6080495.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (536), Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 536 случаев;

Винницкая область – 178 случаев;

Волынская область – 119 случаев;

Днепропетровская область – 342 случая;

Донецкая область – 193 случая;

Житомирская область – 141 случай;

Закарпатская область – 160 случаев;

Запорожская область – 339 случаев;

Ивано-Франковская область – 248 случаев;

Киевская область – 258 случаев;

Кировоградская область – 50 случаев;

Луганская область – 42 случая;

Львовская область – 351 случай;

Николаевская область – 215 случаев;

Одесская область – 222 случая;

Полтавская область – 199 случаев;

Ровенская область – 207 случаев;

Сумская область – 89 случаев;

Тернопольская область – 133 случая;

Харьковская область – 325 случаев;

Херсонская область – 97 случаев;

Хмельницкая область – 105 случаев;

Черкасская область – 161 случай;

Черновицкая область – 163 случая;

Черниговская область – 55 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.