Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 4838 человек;
- летальных случаев – 362;
- выздоровели – 6748 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 128 615 (в том числе методом ПЦР – 57818, методом ИФА – 22950, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 47847).
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1596575 человек;
- выздоровели – 1283020 человек;
- летальных исходов – 31 135;
- проведения ПЦР-тестов – 7836049.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 1267 случаев;
Винницкая область – 772 случая;
Волынская область – 349 случаев;
Днепропетровская область – 892 случая;
Донецкая область – 778 случаев;
Житомирская область – 1136 случаев;
Закарпатская – 668 случаев;
Запорожская область – 488 случаев;
Ивано-Франковская область – 512 случаев;
Киевская область – 872 случая;
Кировоградская область – 184 случая;
Луганская область – 141 случай;
Львовская область – 1032 случая;
Николаевская область – 377 случаев;
Одесская область – 1235 случаев;
Полтавская область – 521 случай;
Ровенская область – 626 случаев;
Сумская область – 613 случаев;
Тернопольская область – 531 случай;
Харьковская область – 918 случаев;
Херсонская область – 168 случаев;
Хмельницкая область – 989 случаев;
Черкасская область – 509 случаев;
Черновицкая область – 543 случая;
Черниговская область – 548 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1267), Одесской (1235), Житомирской (1136), Львовской (1032) и Хмельницкой (989) областях.
- По состоянию на 24 марта в Украине подтверждено более 14 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и новый рекорд смертей за сутки.