В Украине за минувшие сутки зафиксировано 16 669 новых случаев COVID-19. Заболели 786 детей и 446 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 4838 человек;

летальных случаев – 362;

выздоровели – 6748 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 128 615 (в том числе методом ПЦР – 57818, методом ИФА – 22950, ​​исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 47847).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1596575 человек;

выздоровели – 1283020 человек;

летальных исходов – 31 135;

проведения ПЦР-тестов – 7836049.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1267 случаев;

Винницкая область – 772 случая;

Волынская область – 349 случаев;

Днепропетровская область – 892 случая;

Донецкая область – 778 случаев;

Житомирская область – 1136 случаев;

Закарпатская – 668 случаев;

Запорожская область – 488 случаев;

Ивано-Франковская область – 512 случаев;

Киевская область – 872 случая;

Кировоградская область – 184 случая;

Луганская область – 141 случай;

Львовская область – 1032 случая;

Николаевская область – 377 случаев;

Одесская область – 1235 случаев;

Полтавская область – 521 случай;

Ровенская область – 626 случаев;

Сумская область – 613 случаев;

Тернопольская область – 531 случай;

Харьковская область – 918 случаев;

Херсонская область – 168 случаев;

Хмельницкая область – 989 случаев;

Черкасская область – 509 случаев;

Черновицкая область – 543 случая;

Черниговская область – 548 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1267), Одесской (1235), Житомирской (1136), Львовской (1032) и Хмельницкой (989) областях.