В Украине показатель заболеваемости коронавирусом COVID-19 составляет 287,9 на 100 000 населения. Это более чем в семь раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Самая сложная ситуация наблюдается в Николаевской (495,5), Запорожской (464,3) областях и в Киеве (423,9). Самая лучшая ситуация – в Кировоградской (84,1), Закарпатской (110,7) и Ивано-Франковской (120,8) областях.

Продолжает сокращаться и заполненность больничных коек для больных коронавирусом. По состоянию на 2 января в стране заняты 33,3% коек. В Николаевской области заняты больше всего коек – 49%. В Киеве заполнены 39% мест. Всего в стране введено уже 65 948 коек.

При этом две недели назад в Украине показатель заболеваемости коронавирусом составлял 378,9 на 100 тысяч населения. Это более чем в девять раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания.