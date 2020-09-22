В Украине заняты 13 из 36 тысяч коек для больных коронавирусом.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов в эфире политического ток-шоу “Свобода слова” на ICTV.

На сегодняшний день занято 13 тысяч 108 коек. Всего МОЗ подготовил около 36 тысяч кроватей.

“36 тысяч кроватей, которые у нас отведенные для больных коронавирусом, уже около 13 108 коек сегодня утром были заняты больными с подтвержденным диагнозом или с симптоматикой коронавируса”, – рассказал Сепанов.

Министр пояснил, что на протяжении шести месяцев количество коек для больных коронавирусом увеличили втрое.

Он добавил, что сейчас лаборатории тестируют на коронавирус 30 тысяч образцов за сутки, а в начале апреля было реально делать по 200 тестов. За прошлую неделю в стране сделали 188 тысяч ПЦР-тестов.