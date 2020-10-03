Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов сообщил о том, что в стране занято уже больше половины койко-мест для пациентов, у которых диагностировали заражение коронавирусом COVID-19.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

По состоянию на 3 октября, в больницах с коронавирусом находятся 16 076 пациентов.

“Эта цифра увеличивается каждый день… Это говорит о том, что количество людей с протеканием болезни в тяжелой или средне-тяжелой форме растет… У нас заполняются койко-места, на сегодня это 53,9% в целом по Украине”, – сообщил Степанов.

В связи с негативной динамикой роста количества новых случаев заражения, Степанов подписал распоряжение о введении еще пяти больниц в разных регионах в перечень тех, которые принимают пациентов с COVID-19.