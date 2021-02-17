Кабинет Министров Украины внес изменения в Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту.

Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что постановлением №100 от 20 января 2021 внесены изменения в Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту, утвержденного постановлением Кабмина от 21 марта 2002 года № 352, путем изложения его в новой редакции.

Ожидается, что утверждение новой редакции положения позволит:

улучшить организацию работы областных и районных (городских) призывных комиссий;

уточнить порядок оповещения призывников о явке в военные комиссариаты;

упростить рассмотрение вопроса о предоставлении призывными комиссиями отсрочек (освобождение) от призыва на срочную военную службу;

усовершенствовать организацию работы сборных пунктов областных военных комиссариатов;

упорядочить работу по принятию призывников на военную службу по контракту.

Изменения должны усовершенствовать мероприятия, связанные с подготовкой и проведением призыва на срочную военную службу, принятием призывников на военную службу по контракту и приведения их в соответствие с действующим законодательством.