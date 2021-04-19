З 16- го по 30-е квітня у "Вікіпедії" українською мовою триває проєкт "Культурна спадщина України". Усі охочі можуть створювати статті про пам'ятки України, що вже втрачені чи перебувають під загрозою втрати.

Про це повідомляється на сторінці в “Вікіпедії”.

Акція третій рік поспіль проходить до Міжнародного дня пам’яток і визначних місць, що відзначається 18 квітня.

Усім охочим до кінця квітня потрібно створити нові чи покращити вже наявні статті в українськомовному розділі “Вікіпедії” про об’єкти нерухомої культурної спадщини на території України. Це можуть бути як ті об’єкти, що мають офіційний статус пам’ятки, так і ті, що такого статусу не мають.

Детальні умови участі та перелік статей до створення й поліпшення, пропонований організаторами, представлені на сторінці конкурсу: april.wlm.photo.

“В Україні переважна більшість пам’яток все ще залишається у жалюгідному стані, а з іншого боку до них, користуючись, скажімо політкоректно, недосконалістю законодавства у сфері охорони пам’яток, підбираються забудовники, які прагнуть зруйнувати пам’ятку і збудувати на її місці сучасний хмарочос. Яскравий приклад — нещодавній скандал із знесенням будинку Уткіна в Києві, єдиного дореволюційного будинку в тій місцевості, який, між іншим був у досить непоганому стані.

Тільки в Києві під загрозою знесення або перебудови кілька десятків об’єктів, серед яких будинок №19 по вулиці Тургенєвській, садиба Осипа Родіна (вул. Гончара, 71), садиба Терещенка (бул. Шевченка, 34), садиба по вулиці Франка, 17. Чим більше про них буде інформації в інтернеті, зокрема, у Вікіпедії, тим обізнанішою буде громада, яка може (якщо захоче) виступити на захист своєї культурної спадщини”, — коментує Ольга Крезуб, одна із учасниць акції у 2020 році.

Учасники та учасниці, що істотно доповнять “Вікіпедію” в рамках цьогорічного проєкту з 16 по 30 квітня включно, отримають сувеніри з логотипом “Вікіпедії” та фотоконкурсу “Вікі любить пам’ятки”. Для цього учасниками обов’язково потрібно зафіксувати свій внесок на сторінці проєкту.

Сторінка проєкту у Вікіпедії: april.wlm.photo

На колажі вище зображені пам’ятки, що вже втрачені:

Русанівський міст в Києві, що був підірваний під час відступу Червоної армії у 1941 році.

Синагога “Темпль”, зруйнована гітлерівцями у 1942.

Особняк на вулиці Лабораторній у Києві, зведений наприкінці XIX століття, який знесли 9 листопада 2019 року для будівництва чергового житлового комплексу.