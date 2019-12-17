В Министерстве обороны рассказали о том, какой процент женщин служит в украинской армии.

Об этом рассказала главный специалист Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Минобороны Любовь Гуменюк, передает национальное агентство “Укринформ”.

Уточняется, что в целом в Вооруженных силах Украины насчитывается 23 % женщин, среди которых 11 % военнослужащих.

При этом на территории проведения операции Объединенных сил 10 % военных – женщины.

“Сегодня мы имеем все открытые должности рядового, сержантского и старшинского состава. В ВСУ имеется тенденция к увеличению числа женщин, которое сегодня является существенной. Например, в 2014 году процент женщин в ВСУ был 6,5 %, а сегодня мы имеем 11 % женщин-военнослужащих. Активизация их участия привела к актуализации проблемы соблюдения гендерного равенства”, – говорит Гуменюк.

По ее словам, в Минобороны работает качественный алгоритм, обеспечивающий условия для прохождения службы женщинами, их обучения и повышения квалификации.

При этом существуют также некоторые ограничения.

“Есть ограничения доступа к должностям офицерского состава в части, которая защищает законодательством репродуктивную функцию женщин. Это должности, связанные с использованием взрывчатых, ядовитых веществ, с водолазными работами, с тушением пожаров, а также на подводных и надводных кораблях, за исключением морально-психологического и медицинского обеспечения, а также отдельные должности в подразделениях специального назначения. в настоящее время ведется работа по открытию должностей для женщин-военнослужащих в этих подразделениях”, – объясняет Гуменюк.

Также она подчеркнула, что около 200 женщин получили государственные награды за участие в операции Объединенных сил, 8 из них – посмертно.