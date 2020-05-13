В среду, 13 мая, в Украину придет антициклон, который подсушит воздух и прогонит осадки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

“13 мая фронт из Украины уйдет, а на его место придет антициклон, который подсушит воздух и прогонит осадки. Повсюду будет преобладать сухая погода. Температура воздуха будет невысокой – тыловая часть холодного атмосферного фронта”, – пишет синоптик.

Она напомнила, что ближайшей ночью на западе, севере и во многих центральных областях есть вероятность заморозков: “защитите то, что больше всего боится заморозков. И себя также – теплыми носками и плащами”.

Днем 13 мая, по ее словам, температура воздуха в Украине составит + 12 + 17 градусов.

“В Киеве среда предполагается солнечной, без осадков. Ближайшая ночь в столице будет очень холодной, + 2 + 5 градусов, в окрестностях возможные заморозки! Днем потеплеет до +15 градусов. 14 мая в Киеве – снова дожди, без заморозков, днем ​​похолодает на несколько градусов”, – сообщает синоптик.