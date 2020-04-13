На этой неделе в Украине ожидается облачная погода, похолодание, дожди и сильный ветер, ситуация ухудшится со вторника.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Украине 14 апреля будет облачно с прояснениями. Кроме того, на большей части страны ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В западных, северных и Винницкой областях дождь и мокрый снег, температура ночью 1-6 ° тепла, днем ​​4-9 °.

В Карпатах мокрый снег, температура ночью 0-5 ° мороза. На остальной территории ночью без осадков.

Днем, кроме восточных областей, дождь, температура ночью 3-8 ° тепла, в восточных, Запорожской и Херсонской областях заморозки на поверхности почвы 0-5 °, температура днем ​​13-18 ° тепла. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с, на большей части страны порывы 15-20 м / с.

В Киеве 14 апреля облачно, дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с. Температура в течение суток в Киеве 4-6 ° тепла, по области – ночью 1-6 ° тепла, днем ​​4-9 ° тепла.