В Украину вернулись четыре члена экипажа танкера Captain Khayyam, осужденные в Ливии за контрабанду. Это Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровський и Павел Чайка.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Танкер Captain Khayyam был задержан в территориальных водах Ливии 13 февраля 2016. Четырех Украинских и других членов экипажа танкера Captain Khayyam в декабре 2017 ливийский суд приговорил к пяти годам заключения.

Поскольку двое украинских моряков имеют проблемы со здоровьем, представители Украины неоднократно поднимали перед ливийской стороной вопрос их освобождения по гуманитарным соображениям.

Президент Владимир Зеленский поприветствовал освобождение украинских граждан и отметил, что наконец они смогут отпраздновать Рождество в кругу своих родных и близких.