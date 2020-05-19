За минувшие сутки тремя спецрейсами в Украину из Казахстана, Германии и Италии вернулись почти 400 человек.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира, в результате которого людей с повышенной температурой тела не обнаружили. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Отмечается, что все без исключения пассажиры, которые прибыли в Украину, установили мобильное приложение “Дій дома” и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Также во время паспортного контроля пограничники проверили правильность внесения прибывшими гражданами необходимой информации в мобильное приложение “Дій дома”.