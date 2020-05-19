Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
Пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира, в результате которого людей с повышенной температурой тела не обнаружили. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.
Отмечается, что все без исключения пассажиры, которые прибыли в Украину, установили мобильное приложение “Дій дома” и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Также во время паспортного контроля пограничники проверили правильность внесения прибывшими гражданами необходимой информации в мобильное приложение “Дій дома”.
- Ранее Кабинет Министров анонсировал возобновление ряда специальных рейсов из 26 городов мира для эвакуации граждан Украины из-за пандемии коронавируса.