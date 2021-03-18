Сегодня, 18 марта, начинается официальный визит в Украину президента Литва Гитанас Науседа. Он приехал по приглашению Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Главы государств проведут встречу в формате один на один и очередное заседание Совета президентов Украины и Литовской Республики.

Запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Кроме того, Владимир Зеленский и Гитанас Науседа примут участие в работе Всеукраинского форума “Украина 30. Малый и средний бизнес и государство”, а также приветствуют участников украинского-литовского экономического форума “Экономика и пандемия кризис и новые возможности”.

Фото: #Буквы