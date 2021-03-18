Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
Главы государств проведут встречу в формате один на один и очередное заседание Совета президентов Украины и Литовской Республики.
Запланировано подписание ряда двусторонних документов.
Кроме того, Владимир Зеленский и Гитанас Науседа примут участие в работе Всеукраинского форума “Украина 30. Малый и средний бизнес и государство”, а также приветствуют участников украинского-литовского экономического форума “Экономика и пандемия кризис и новые возможности”.
Фото: #Буквы
- Президент Литвы Гитанас Науседа призвал украинскую власть быть сильной на пути европейской и евроатлантической интеграции, закрепленной в Основном законе.