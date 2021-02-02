В национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что на сегодня нет оснований для ограничения импорта электроэнергии из РФ. Поставки осуществляются в соответствии с законом "О рынке электроэнергии".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании отметили, что импорт электроэнергии из России и Молдовы на прошлой неделе отсутствовал. Однако, начиная с понедельника 1 февраля, восстановился импорт электроэнергии из России. Общий объем за 1 февраля составил 1 млн кВт в час.

“Согласно части 11 статьи 38 Закона Украины “О рынке электрической энергии”, оператор системы передачи должен предлагать участникам рынка на аукционах всю доступную пропускную способность межгосударственных сечений. В соответствии с частью 9 статьи 38 Закона, ограничения коммерческих обменов импорта/экспорта электроэнергии могут применяться только в аварийных ситуациях, а согласно части 2 статьи 38 ОСП имеет право ограничивать доступную пропускную способность исключительно в случаях нарушения операционной безопасности энергосистемы”, – пояснили в компании.

В “Укрэнерго” отметили, что согласно заключительных и переходных положений Закона Украины “О рынке электроэнергии”, полномочия НКРЭКУ аннулировать результаты аукционов на доступ к межгосударственным пересечениям со странами, не являющимися членами Энергетического Сообщества, ограничиваются лишь периодом 2020 года.

Поэтому с 1 января 2021 утратили силу положения постановления НКРЭКУ №766 от 08.04.2020 г., которыми было отменено результаты аукционов на доступ к пропускной способности сечений с Россией и Беларусью в 2020 году, рассказали в компании.

В “Укрэнерго” добавили, что компания возобновила аукционы на доступ к межгосударственным пересечениям в 2021 году.

Также в компании заявили, что графики импорта / экспорта всегда согласовываются лишь в объемах, позволяющих гарантировать соблюдение границ операционной безопасности энергосистемы, а, в том числе и наличие необходимого объема резервов для балансировки энергосистемы.

Напомним, 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России.