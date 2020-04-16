Мэр города Вашингтона (округ Колумбия) Мюриэл Баузер заявила, что режим домашней изоляции продлится в городе еще месяц, до 15 мая.

Об этом сообщает Politico.

Согласно решению городского правительства, до 15 мая должны оставаться закрытыми также все школы и объекты несущественного бизнеса.

Баузер отметила, что карантинные меры будут ослаблять только после того, как медики отметят двухнедельный спад новых случаев заболеваний и госпитализаций.

Жителям Вашингтона рекомендуют носить маски или прикрывать лицо и нос любым другим способом. Это мера для тех, кто живет в гостиницах, пользуется такси и общественным транспортом. Также стоит прикрывать лицо во время похода в магазин.

Школы в городе также будут закрыты до 15 мая. Ранее решение распространялось до 24 апреля.

По данным Центра Хопкинса, в США зафиксировано более 638 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 30 тыс. человек.