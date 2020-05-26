Об этом сообщается в материале международного информационного агентства Reuters.

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила во вторник, что правительство Венгрии планирует отменить чрезвычайное положение 20 июня.

Также венгерские власти представят законопроект о прекращении действия чрезвычайных полномочий правительства.

На фоне эпидемии коронавируса, правительству были предоставлены чрезвычайные полномочия.

С 4 мая в стране отменен запрет на свободное передвижение по стране. Граждане обязаны соблюдать дистанцию, а также использовать защитные маски в общественных местах и в транспорте.

Отметим, в Венгрии подтверждено 3771 случаев коронавируса, из них 499 – смертельные случаи.