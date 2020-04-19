Об этом сообщает пресс-служба Винницкой облгосадминистрации.
Так, с сегодняшнего дня и до окончания карантина вводят запрет на розничную торговлю товарами с лотков и на рынках (продовольственных, непродовольственных и смешанных).
С 20 апреля по 3 мая будут закрыты кладбища (кроме совершения обрядов захоронений), в выходные и праздничные дни нельзя будет выходить в лесные массивы.
Кроме того, поминальные дни переносятся с 25-26 апреля на Троицкую поминальную субботу (6 июня).
Для патрулирования лесных массивов на выходные дни и с целью недопущения возникновения пожаров в области будут созданы “зеленые патрули”. Соответствующие меры вводятся до отмены карантина или смягчения ограничительных мер.
- Ранее сообщалось, что большинство медиков с лабораторно подтвержденным коронавирусом COVID-19, 97 человек, находятся на территории Винницкой области.