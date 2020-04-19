В Винницкой области на выходные и праздники запретили посещать лесные зоны.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой облгосадминистрации.

Так, с сегодняшнего дня и до окончания карантина вводят запрет на розничную торговлю товарами с лотков и на рынках (продовольственных, непродовольственных и смешанных).

С 20 апреля по 3 мая будут закрыты кладбища (кроме совершения обрядов захоронений), в выходные и праздничные дни нельзя будет выходить в лесные массивы.

Кроме того, поминальные дни переносятся с 25-26 апреля на Троицкую поминальную субботу (6 июня).

Для патрулирования лесных массивов на выходные дни и с целью недопущения возникновения пожаров в области будут созданы “зеленые патрули”. Соответствующие меры вводятся до отмены карантина или смягчения ограничительных мер.