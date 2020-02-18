В Винницкой области протестуют против закрытия современной больницы

Об этом сообщил бывший советник министра здравоохранения Украины Евгений Найштетик на своей странице в Facebook.

Отмечается, что больница рискует быть закрытой 2 апреля в связи с медицинской реформой.

“Шаргородская районная больница рискует стать первой дееспособной жертвой плохо спланированной реформы охраны здоровья с 1 апреля. Новая, укомплектованная, хорошо работающая. На ее оснащение собирали всем миром (буквально). Благодаря тому, что шаргородское землячество раскидано по всему миру, финансирование шло из Штатов, Израиля, Австралии и стран ЕС”, – написал Найштетик.

По его словам, из-за просчетов реформы и появившегося вследствие этого дефицита, больницу не вносят в список опорных, поэтому она потеряет пациентопоток, деньги и рискует быть закрытой уже 2 апреля.

“Люди вышли на улицу для защиты своей больницы. По словам участников, они готовы хоть пешком идти в Киев и ломать руки, ноги, головы всему составу офиса реформ МОЗ”, – написал Найштетик и опубликовал фото с акции протеста.

По его словам, Шаргородская ЦРБ “идет под нож” в интересах двух пограничных больниц, которые обслуживают граждан оккупированного Приднестровья и Молдовы.

В связи с этим Найштетик обнародовал обращение местных жителей к министру здравоохранения Зоряне Скалецкой, в котором говорится, что в случае закрытия больницы громада готова прибегнуть к любым протестным действиям.