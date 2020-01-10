В Главный военный госпиталь Министерства обороны в Киеве для прохождения лечения прибыли 9 украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

“Сегодня в Национальный военно-медицинский клинический центр “Главный военный госпиталь” прибыл борт с ранеными украинскими бойцами. Для дальнейшего лечения привезли девять военнослужащих, которые до этого лечились в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после перелета все прибывшие военнослужащие прошли медицинское обследование. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

“Военные врачи говорят, что состояние здоровья наших защитников пока удовлетворительное, все необходимые медикаменты и средства быта для них есть в достаточном количестве”, — добавили в министерства.