Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
“Сегодня в Национальный военно-медицинский клинический центр “Главный военный госпиталь” прибыл борт с ранеными украинскими бойцами. Для дальнейшего лечения привезли девять военнослужащих, которые до этого лечились в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что после перелета все прибывшие военнослужащие прошли медицинское обследование. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.
“Военные врачи говорят, что состояние здоровья наших защитников пока удовлетворительное, все необходимые медикаменты и средства быта для них есть в достаточном количестве”, — добавили в министерства.
- 9 января на Донбассе погиб один украинский военный, четверо получили ранения. Трое из них пострадали в результате взрыва вражеского беспилотника.