В воскресенье, 5 июля, украинские военные уничтожили двух и ранили еще минимум двух боевиков "ДНР".

Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет.

С начала 6 июля вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север”, по позициям украинских защитников неподалеку Новгородского враг вел огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм. Также на рассвете противник применил 120-ти мм минометы у того же Новгородского, а также на подступах к Зайцевому и Южному.

Кроме того, агрессор провоцировал наших воинов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов рядом Хутором Вольный.

Украинские военные подавляли активность врага из разрешенного оружия.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.