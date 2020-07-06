Об этом говорится в сообщении штаба ООС.
За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет.
С начала 6 июля вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север”, по позициям украинских защитников неподалеку Новгородского враг вел огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм. Также на рассвете противник применил 120-ти мм минометы у того же Новгородского, а также на подступах к Зайцевому и Южному.
Кроме того, агрессор провоцировал наших воинов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов рядом Хутором Вольный.
Украинские военные подавляли активность врага из разрешенного оружия.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
- В субботу, 4 июля, украинские военные на Донбассе ликвидировали трех и ранили еще трех оккупантов.