В Вооруженных силах Украины зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса COVID-19.

Об этом проинформировало командование Медицинских сил ВСУ.

Так, по состоянию на 31 мая в Вооруженных силах Украины заразились коронавирусом 118 человек. Всего за время эпидемии выздоровели 111 человек.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 453 человека.

“К сожалению, в Вооруженных силах Украины зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса. Так, в связи с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 30 мая умер работник ВСУ (Черновицкая область)”, – сказано в сообщении.

Умерший болел с 22 мая, лечился дома под наблюдением медицинской службы. 27 мая в связи с ухудшением состояния здоровья он обратился в Новоселицкую центральную районную больницу Черновицкой области, где была проведена рентгенография органов грудной клетки. В этот же день он был госпитализирован в Черновицкий военный госпиталь с диагнозом: негоспитальная двусторонняя пневмония.

У работника ВСУ был взят биоматериал для проведения ПЦР-тестирования, по результатам которого подтвердили COVID-19.

“30 мая состояние здоровья ухудшилось, реанимационная бригада начала интенсивную терапию, но наступила остановка сердечной деятельности. По имеющейся информации у мужчины, кроме острой респираторной болезни COVID-19, были сопутствующие заболевания”, – идет речь в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания COVID-19 в ВСУ: один – в воинской части Харьковской области, 9 – в Киевской области, и один – в Житомирской области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое протекание заболевания.

“Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами. Оставайтесь дома”, – отмечается в сообщении.