В Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 50 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано шесть новых случаев.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

“По состоянию на 07:00 23 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 50 человек. Всего за время пандемии выздоровели 89 человек и 2 летальных случая”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции, в том числе самоизоляции, находится 255 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 23 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано шесть новых случаев заболевания COVID-19. Шесть военнослужащих (Ровенская область — 3 человека, Закарпатская, Волынская и Черновицкая область — по 1 человеку) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение.