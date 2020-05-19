В Вооруженных Силах Украины коронавирусом COVID-19 болеет 39 человек. За сутки было выявлено три новых случая.

Об этом сообщает Командование медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

“По состоянию на 07:00 19 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 39 человек. Всего за время пандемии выздоровели 82 человека и 2 летальных случая”, — сообщили в командовании.

Отмечается, что сейчас на изоляции, в том числе самоизоляции, находится 148 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 34 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания COVID-19. Один военнослужащий и двое работников ВС Украины (Хмельницкая область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют.