В Запорожье с 8 апреля, остановится работа общественного транспорта для населения, кроме работников объектов критической инфраструктуры, которым выдадут специальные пропуска.

Об этом сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк на своей странице в Facebook.

“С 8 апреля проезд в общественном транспорте будет разрешен исключительно по пропускам. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на основе решения областной комиссии, которая признала Запорожье территорией карантинной зоны. Это означает, что работники всех предприятий, которым разрешено работать по постановлению Кабмина (больницы, аптеки, магазины, банки и др.), Смогут и в дальнейшем передвигаться по городу при наличии специальной справки, которую руководители предприятий должны распечатать, заверить печатью и выдать своим работникам – под свою ответственность”, – написал Буряк.

Он отметил, что передвигаться по городу смогут работники учреждений здравоохранения, магазинов, правительства и госуслуг, энергообеспечения, водоснабжения, связи и коммуникаций, банков, транспортных сервисов, обороны, правопорядка и тех предприятий, которые имеют непрерывный цикл производства.

Мэр также подчеркнул, что все другие люди должны находиться дома и выходить только при крайней необходимости – в частности в магазины и аптеки, которые расположены вблизи их домов.

“Вместе с тем, мы обустраиваем блокпосты в городе на случай, если решением областного штаба передвижения между городами будет полностью закрыто”, – добавил Буряк.

Ранее сообщалось, что в Запорожье коронавирус был подтвержден у директора рынка, который несмотря на запрет продолжал торговлю.