Учительницу одной из сельских школ Житомирской области оштрафовали за обнародованое в вайбер-группе фото в обнаженном виде.

Об этом говорится в постановлении местного суда.

Действия учительницы расценили, как мелкое хулиганство.

Женщина признала свою вину. Она также объяснила, что фото в группу “забросила” случайно: хотела его отправить дочери с “целью получения консультации у врача, о проведении медицинского вмешательства”.

Обстоятельством, что смягчает ответственность учительницы, стало ее искреннее раскаяние.

Суд оштрафовал женщину на 51 грн.

“Суд постановил “признать ОСОБА_1 (…) виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 173КУпАП и наложить на нее административное взыскание в виде штрафа в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 51 гривен 00 копеек”, – говорится в документе.