Об этом говорится в постановлении местного суда.
Действия учительницы расценили, как мелкое хулиганство.
Женщина признала свою вину. Она также объяснила, что фото в группу “забросила” случайно: хотела его отправить дочери с “целью получения консультации у врача, о проведении медицинского вмешательства”.
Обстоятельством, что смягчает ответственность учительницы, стало ее искреннее раскаяние.
Суд оштрафовал женщину на 51 грн.
“Суд постановил “признать ОСОБА_1 (…) виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 173КУпАП и наложить на нее административное взыскание в виде штрафа в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 51 гривен 00 копеек”, – говорится в документе.
- В Ивано-Франковске суд оштрафовал священника на 34 тыс. грн за литургию без масок