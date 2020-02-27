Об этом сообщает пресс-служба полиции.
“В городе Жмеринке более 20 неизвестных лиц в масках ворвались в помещение горсовета и пытались помешать проведению очередной сессии. В зал, где проходила сессия, их не допустили полицейские. Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, повредили входную дверь и мебель в помещении, разбили окна”, – говорится в сообщении.
Уточняется, что правоохранителями были задержаны 11 лиц. При этом во время столкновений пострадали 8 полицейских и 4 участника беспорядков.
При этом пресс-служба “Национальные дружины” сообщает, что при попытке попасть на заседание Жмеринского городского совета, где должны были рассматривать вопрос о лишении полномочий исполняющего обязанности городского голова, активисты организации были избиты титушками и полицейскими.
“Титушки под прикрытием полиции напали на граждан, которые пришли на сессию городского совета. Более 10 человек пострадали, у одного проломлен череп. Все началось с того, что в Жмеринском городском совете должен был рассматриваться вопрос о лишении полномочий и.о. городского головы, секретаря горсовета Юрия Свитлака. У местных жителей были вопросы к мэру об уголовном деле о взяточничестве в размере 250 000 гривен, сомнительных расходах средств местного бюджета и коррупционном бизнесе семьи Свитлака”, – сказано в сообщении.
В организации утверждают, что титушки, которых защищали полицейские, спровоцировали драку.
“Активистов “Нацдружин” затягивали в помещение, жестоко избивали стульями и дубинками. Тем, кого задержала полиция, надевали наручники и добивали на полу”, – говорится в сообщении.
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