В Жмеринке Винницкой области активисты "Национальных дружин" пытались проникнуть на заседание городского совета и устроили столкновения с правоохранителями.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

“В городе Жмеринке более 20 неизвестных лиц в масках ворвались в помещение горсовета и пытались помешать проведению очередной сессии. В зал, где проходила сессия, их не допустили полицейские. Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, повредили входную дверь и мебель в помещении, разбили окна”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что правоохранителями были задержаны 11 лиц. При этом во время столкновений пострадали 8 полицейских и 4 участника беспорядков.

При этом пресс-служба “Национальные дружины” сообщает, что при попытке попасть на заседание Жмеринского городского совета, где должны были рассматривать вопрос о лишении полномочий исполняющего обязанности городского голова, активисты организации были избиты титушками и полицейскими.

“Титушки под прикрытием полиции напали на граждан, которые пришли на сессию городского совета. Более 10 человек пострадали, у одного проломлен череп. Все началось с того, что в Жмеринском городском совете должен был рассматриваться вопрос о лишении полномочий и.о. городского головы, секретаря горсовета Юрия Свитлака. У местных жителей были вопросы к мэру об уголовном деле о взяточничестве в размере 250 000 гривен, сомнительных расходах средств местного бюджета и коррупционном бизнесе семьи Свитлака”, – сказано в сообщении.

В организации утверждают, что титушки, которых защищали полицейские, спровоцировали драку.

“Активистов “Нацдружин” затягивали в помещение, жестоко избивали стульями и дубинками. Тем, кого задержала полиция, надевали наручники и добивали на полу”, – говорится в сообщении.

<noscript><iframe title="Жителі Жмеринки прийшли на сесію міськради, мер Світлак натравив на них тітушек | Нацдружини" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/99tZg0whli8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>