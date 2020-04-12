Прокуратура Лос-Анджелеса выдвинула новое обвинение в сексуальном насилии против американского продюсера Харви Вайнштейна.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Инцидент якобы произошел в мае 2010 года в одном из отелей Беверли-Хиллз.

Ранее пострадавшую опросили в качестве свидетеля. В прошлом месяце женщина, имя которой не называется, предоставила следователям сведения, подтверждающие, что нападение произошло в пределах 10-летнего срока исковой давности.

“Мы продолжаем изучать и усиливать наше дело. Если мы найдем новые доказательства ранее зафиксированного преступления, мы выясним, следует ли подавать дополнительные уголовные обвинения”, – говорится в заявлении прокуратуры Лос-Анджелеса.

Если Вайнштейн будет признан виновным, ему грозит срок до 29 лет заключения в тюрьме штата.

Стоит отметить, что ранее продюсера приговорили к 23 годам лишения свободы за преступления на сексуальной почве. Он отбывает наказание в тюрьме штата Нью-Йорк.