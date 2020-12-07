Вакцина от коронавируса поступит в Украину в рамках инициативы COVAX, предварительно, в середине или в конце января 2021 года. Это будет пробная партия. Сам процесс вакцинации населения от коронавируса будет происходить в три этапа.

Об этом сказал и.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин в интервью изданию “Ліга.Life”.

Кузин пояснил, что первая партия вакцины, которая поступит в Украину, будет пробной. Предоставят 3-5% от общего количества, которое должна получить страна, чтобы попробовать возможности государства в отношении хранения, транспортировки препарата.

“Это будет пробная стартовая партия, чтобы государство показало не только свои логистические способности, а чтобы мы могли проработать все логистические вопросы доставки вакцины, обеспечения холодовой цепи, кампанию по вакцинации и так далее. Если государство справляется, идут следующие поставки”, – сказал он.

В общем вакцинация от коронавируса будет происходить в три этапа. Первый этап будет проводиться, когда Украина будет иметь вакцину до 10% от населения страны. На этом этапе вакцину получат:

Медработники, включая тех, которые работают в стационарах, оказывающих медицинскую помощь больным COVID-19;

Военнослужащие ВСУ, которые участвуют в операции Объединенных сил;

Работники социальной сферы;

Лица, находящиеся в спецучреждениях (интернатах, домах престарелых и т.п.);

Персонал спецучреждений (интернатов, домов ребенка, домов престарелых и т.д.).

Второй этап вакцинации начнется, когда количество вакцин в Украине будет от 11% до 20% от общей численности населения. Тогда прививки получат:

Люди в группе медицинского риска (больные от 60 лет);

Работники учреждений образования, включая персонал дошкольных, средних, средне-технических и высших учебных заведений;

Работники структур, обеспечивающих безопасность государства, включая ГСЧС, Нацполицию, Нацгвардию, СБУ, МИД, МВД;

Люди с мест лишения свободы и следственных изоляторов;

Персонал мест лишения свободы и следственных изоляторов.

Последний, третий этап может начаться, когда количество вакцин в Украине будет на уровне 21-50% от количества граждан. На финальном этапе вакцины получат: люди в группе медриска (больные от 18 до 59 лет) и другие категории населения и профессиональные группы, которые имеют более высокий риск заболевания коронавирусной болезни COVID-19, которые не вошли в перечень выше.