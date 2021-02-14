Об этом сообщают издания The Washington Post и The New York Times.

Так, в прошлом месяце судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайцер отклонила запрос об экстрадиции Ассанжа в США, поскольку это “может нанести непоправимый вред его психическому здоровью и привести к самоубийству”.

В Минюсте США подтвердили журналистам, что подали апелляцию на решение британского суда не выдавать Вашингтону обвиняемого в шпионаже Ассанжа. “Мы продолжаем добиваться экстрадиции”, – заявили в ведомстве.

Адвокаты Ассанжа рассчитывали, что американские власти после смены президента все же решат остановить это дело. Однако администрация Джо Байдена дала понять, что продолжает попытки привлечь к ответственности основателя WikiLeaks.

Сторонники основателя WikiLeaks убеждены, что его деятельность можно рассматривать как журналистику. Попытки экстрадиции Ассанжа они называют “политически мотивированным преследованием”.

Как информирует The New York Times, на этой неделе правозащитники обратились к исполняющему обязанности генерального прокурора США Монти Уилкинсону с просьбой “отказаться от преследования Ассанжа”. Они утверждали, что это “может создать прецедент, представляющий серьезную угрозу свободе прессы”.

Американские власти во время президентства Дональда Трампа отвергали тезис об “Ассанже-журналисте” и настаивали, что он мог сознательно работать на иностранные спецслужбы против США.

Ассанжу было предъявлено обвинение по 18 пунктам со стороны правительства США, которое обвиняет его в заговоре с целью взлома военных баз данных США для получения конфиденциальной секретной информации, касающейся войн в Афганистане и Ираке. Эта информация была опубликована на веб-сайте Wikileaks и передана различным СМИ.