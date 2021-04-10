Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.
Харьковчанка смогла поднять 113 кг в рывке и 135 кг в толчке, а в сумме двоеборья подняла 248 кг. Таким образом украинка стала абсолютной чемпионкой континента. “Серебро” и “бронзу” достались россиянкам – Ирине Сотиевий и Анастасии Романовой.
Ирина Деха уже второй раз стала чемпионкой Европы. Первый раз этот титул она получила в 2016 году.
- Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп завоевала три золотые награды в весовой категории до 55 кг на чемпионате Европы, который проходит в Москве.