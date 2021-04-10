На чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве украинка Ирина Деха завоевала "золото" в весовой категории до 76 кг.

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Харьковчанка смогла поднять 113 кг в рывке и 135 кг в толчке, а в сумме двоеборья подняла 248 кг. Таким образом украинка стала абсолютной чемпионкой континента. “Серебро” и “бронзу” достались россиянкам – Ирине Сотиевий и Анастасии Романовой.

Ирина Деха уже второй раз стала чемпионкой Европы. Первый раз этот титул она получила в 2016 году.