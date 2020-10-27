Об этом сообщили в пресс-службе NASA.

Как известно, когда астронавты “Аполлона” впервые вернулись с Луны в 1969 году, считалось, что она была абсолютно сухой. За последующие 20 лет наблюдений стало известно, что в постоянно затененных кратерах вокруг полюсов Луны есть гололедица. Впоследствии наземный инфракрасный телескоп NASA нашел доказательства гидратации в солнечных регионах. Однако эти миссии не смогли окончательно отличить форму, в которой она присутствует на поверхности Луны.

Решить этот вопрос помогла решить стратосферная обсерватория SOFIA. Это специальный модифицированный самолет Boeing 747SP, который позволяет астрономам изучать Солнечную систему.

В понедельник, 26 октября, NASA объявила, SOFIA обнаружила молекулы воды в кратере Клавиус. Это один из крупнейших кратеров в южном полушарии Луны, которая видна с Земли.

“У нас были указания на то, что H2O — привычная и известная нам вода — может присутствовать на солнечной стороне Луны. Теперь мы знаем, что она действительно там есть. Это открытие бросает вызов нашему пониманию лунной поверхности и ставит интригующие вопросы о ресурсах, имеющих значение для исследования глубокого космоса”, — сказал Пол Герц, директор Отдела астрофизики в Управлении научной миссии в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

Полученные данные свидетельствуют о наличии в исследуемом месте около 12 унций (340 граммов) воды в кубическом метре почвы. Для сравнения, в пустыне Сахара количество воды в 100 больше, чем было выявлено в лунном грунте.

Теперь ученые попытаются выяснить, как вода появляется и сохраняется на жесткой безвоздушной лунной поверхности. Также специалисты будут выяснять, можно ли найти на Луне воду как ресурс, который можно было бы использовать.

Ученые NASA признаются, что не рассчитывали на то, что могут сделать такое важное открытие с помощью SOFIA.

“На самом деле это было впервые, когда SOFIA посмотрела на Луну, и мы даже не были полностью уверены, получим ли достоверные данные, но вопрос о воде заставили нас попробовать. Невероятно, что это открытие получилось из того, что по сути было тестом, и теперь, когда мы знаем, что можем это сделать, мы планируем больше полетов, чтобы сделать больше наблюдений”, — рассказал Насим Рангвала, ученый исследовательского центра в Кремниевой долине.

Агентство стремится узнать все возможное о наличии воды на Луне перед отправкой первой женщины и следующего мужчины на лунную поверхность в 2024 году.