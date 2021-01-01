Об этом сообщает Business Insider.
Специалисты проанализировали влияние хита Мэрайи Кэри “All I Want for Christmas is You” и Майкла Бубле “It’s Beginning To Look a Lot Like Christmas” и выяснили, что при первом прослушивании они поднимают настроение, однако затем провоцируют скуку и раздражение.
Издание отмечает, что новогодние композиции восстанавливают воспоминания о стрессе, с которыми люди сталкиваются в период праздников, например рост финансовых затрат.
Кроме того, журналисты приводят данные о том, что такие песни способствуют перенасыщению мозга информацией. Специалисты также добавляют, что рождественские песни, которые играют на фоне, мешают концентрации и сосредоточения на чем-то другом.
- Как сообщалось ранее, в этом году в столице разработали новогодний маршрут протяженностью 8 км, который включает 7 локаций. В каких локациях будет происходить празднование — в материале.