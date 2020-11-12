Об этом сообщает Reuters.
Что повлекло массовую летальность от коронавируса?
Ученые уверены, что стратегия борьбы с коронавирусом слишком ограничена, чтобы остановить его продвижение. Для эффективности нужно учесть несколько других аспектов.
“Все наши усилия были сосредоточены на сокращение путей передачи вируса с целью контроля за распространением патогена”, – написал главный редактор научного журнала The Lancet Ричард Хортон.
По его словам, миру нужно рассматривать явление распространения вируса как синдемию, а не пандемию.
Ученые отметили, что мир охвачен сокрушительной бурей хронических болезней, инфекционных заболеваний и неудач в области здравоохранения, повлекших высокую смертность во время пандемии COVID-19.
Возникновение и распространение пандемии коронавируса тесно связаны с глобальным ростом таких хронических заболеваний, как ожирение и диабет, экологическими катастрофами, включая загрязнением воздуха. Эти факторы повлияли на количество погибших от коронавируса.
Что такое синдемия?
Синдемия – это термин, объединяющий в себе слова “синергия” и “пандемия”. Это означает, что болезнь коронавируса нельзя рассматривать отдельно.
Термин “синдемия” появился в 1990-х годах. Его основателем стал антрополог Меррил Зингер. Ученый отметил, что синдемия – это процесс сокрушительного взаимодействия двух эпидемий, которые в совокупности приносят больше вреда, чем по отдельности.
При этом он заявил, что синдемия образуется в среде нищеты и антисанитарии, где нет возможности оперативного и качественного медицинского осмотра.
“Мы видим, как COVID-19 взаимодействует со многими хроническими заболеваниями: диабетом, раком, сердечными и многими другими болезнями. Мы также видим непропорционально высокий уровень неблагоприятных последствий для бедных, малообеспеченных и этнических меньшинств”, – пояснил Зингер в комментарии ВВС.
Мнение ученого разделяет и его коллега Хортон. Исследователь отметил, что преодоление пандемии коронавируса возможно лишь в случае устранения других болезней.
“Синдемичний характер угрозы, с которой мы сталкиваемся, требует лечения каждой болезни, а также срочного решения основных социальных неравенств, которые их формируют”, – сказал Хортон.
- Украину ждет худшая за 10 лет рецессия из-за пандемии коронавируса – могут обеднеть более 9 млн граждан. Так, в Украине из-за карантина в 40% семей один из членов потерял работу.