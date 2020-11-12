Україна чекає найгірша за 10 років рецесія через пандемію коронавірусу - можуть збідніти понад 9 млн громадян.

Такі дані опублікувало управління ООН з координації гуманітарних питань.

Так, з березня більш ніж 80% українських домогосподарств втратили доходи, а їхня заборгованість зросла на 15%.

Також в Україні через карантин у 40% родин один з членів втратив роботу.

На тимчасово окупованих територіях ситуація складніша – там 58 % родин повідомили про використання негативних механізмів пристосування для задоволення свої основних потреб. На початку 2020 року таких родин було 49 %.

Збільшується і частка домогосподарств, які мають заборгованість: 15 % у вересні проти 11 % до початку пандемії.