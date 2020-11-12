Такі дані опублікувало управління ООН з координації гуманітарних питань.
Так, з березня більш ніж 80% українських домогосподарств втратили доходи, а їхня заборгованість зросла на 15%.
Також в Україні через карантин у 40% родин один з членів втратив роботу.
На тимчасово окупованих територіях ситуація складніша – там 58 % родин повідомили про використання негативних механізмів пристосування для задоволення свої основних потреб. На початку 2020 року таких родин було 49 %.
Збільшується і частка домогосподарств, які мають заборгованість: 15 % у вересні проти 11 % до початку пандемії.
- Напередодні Кабінет Міністрів України на засіданні запровадив жорсткий карантин вихідного дня. Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. У суботу та неділю в Україні працюватимуть лише аптеки, продуктові магазини та АЗС. На час карантину вихідного дня робота транспорту не зупинятиметься.
- Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова розповіла, що понад чверть українців перебуває за межею бідності.