Сегодня, 15 апреля, христиане отмечают Великую среду, вспоминая о жизни Иисуса Христа в канун светлого праздника Пасхи. В то же время, во всем мире празднуют Международных день культуры.

#Буквы собрали актуальную информацию о праздниках, именинниках и приметах этого дня.

Великая среда

В этот день, согласно библейской истории, произошло предание Иисуса Христа на смерть и страдания.

Согласно тексту Священного Писания, ночь со вторника на среду Христос провел в Вифании, где гостил у своих друзей и воскресил Лазаря, три дня лежавшего во гробе. В это время священники уже решили взять Иисуса, обвинив его в богохульстве и нарушении закона Моисея, но искали человека, который бы им в этом поспособствовал.

В этот вечер к ногам Иисуса пала некая женщина, бывшая ранее блудницей. Она облила ноги Иисуса дорогим маслом, а затем вытерла своими волосами. Христос поблагодарил ее за такой бескорыстный поступок.

В это же время Библия указала на особенность характера одного из учеников – Иуды. Когда он увидел поступок женщины, то отметил, что масло стоило столько денег, что лучше было бы раздать их бедным. Но в то же время положил в сердце своем предать Христа за конкретную, небольшую, сумму денег. В связи с этим, в церковной службе Великой Среды прославляется жена-“грешница” и порицается и проклинается сребролюбие и предательство Иуды.

По традиции, вечером в среду во многих храмах совершается общая исповедь, так как в ночь со среды на четверг Спаситель совершил с учениками последний ужин, на котором установил таинство Евхаристии.

Но в условиях общенационального карантина в связи с пандемией коронавируса, украинцам не рекомендуют посещать церковные богослужения.

В Великую среду занимаются уборкой в доме (выбивают ковры, моют полы, выносят из дома скопившийся хлам), цветами украшают жилье к Пасхе. Кроме того, заканчивают работы в саду и огороде.

Подготавливают продукты для пасок и куличей и яйца, которые будут красить на Пасху 2020. По примете, купленные в этот день яйца дольше останутся свежими.

Международный день культуры

Международный день культуры (World Day of Culture) отмечается во многих странах мира ежегодно 15 апреля. Он был учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора “Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников”, который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха.

В 2008 году по инициативе общественных организаций России, Италии, Испании, Аргентины, Мексики, Кубы, Латвии, Литвы было создано Международное движение за утверждение 15 апреля Всемирным днем культуры под Знаменем Мира.

Также в этот день поднимают Знамя Мира, поздравляют всех работников культуры с их профессиональным праздником.

Знамя Мира в настоящее время можно увидеть повсеместно – в зданиях ООН в Нью-Йорке и в Вене, в учреждениях культуры разных стран, на высочайших вершинах мира и даже на Северном и Южном полюсах.

Также, 15 апреля в Казахстане празднуют День влюбленных, в США – День банана, День “Это отстой”, День памяти “Титаника”, День резинового ластика, День прачечной, День глазированного окорока, День налогов, в Грузии – День Любви, в Украине – День работников уголовного розыска, в Испании – День детей.

15 апреля – памятные даты в истории

В 1784 году в 14 часов итальянский изобретатель мистер Россо и 10-летний мальчик-барабанщик взлетели на воздушном шаре с площади в Дублине (Ирландия), совершили двухчасовой полет и приземлились в Рэтоуте. Во время полета мальчик около часа выбивал на барабане дробь, чтобы указать местонахождение аэростата собравшейся толпе зрителей. Это был первый в Великобритании пилотируемый полет на воздушном шаре.

В 1856 году был презентован первый в Канаде паровоз “Торонто”.

В 1874 году в Париже, в мастерской фотографа Надара была организована первая выставка произведений художников-импрессионистов: непризнанные парижские художники Моне, Ренуар, Писсарро, Сезанн, Дега открыли на бульваре Капуцинок свою собственную выставку.

В 1877 году итальянский изобретатель Энрико Форланини поднял в воздух прото-вертолет.

В 1891 году американский изобретатель Томас Эдисон провел общественную демонстрацию своего кинетоскопа, машины движущегося изображения.

В 1896 году в Афинах завершились Олимпийские игры, впервые возрожденные со времён Античности.

В 1924 году в США вышел первый в мире атлас автомобильных дорог.

В 1951 году в Лондоне Эриком Морли впервые провел конкурс красоты формата “Мисс мира”.

В 1955 году в городе Дез-Пленз, штат Иллинойс, Рэй Крок открыл свой первый ресторан “Макдоналдс”.

В 1998 году на одном из заводов Intel был изготовлен последний кристалл для процессора класса Pentium. Официально был объявлен новый процессор для “массовых” пользователей – Celeron.

В 2019 году произошел разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери, приведший к обрушению крыши и шпиля.

Именинники 15 апреля

Православная церковь в этот день чтит память преподобного Тита Чудотворца. Принято в этот день тайком делать добрые дела. Считается, что они вернутся человеку сторицей. Но если ими хвастаться, они не зачтутся. Приметы и поверья этого дня тесно связаны с торговлей, поэтому бизнесменам следует обратить внимание на свою работу.

Также в этот день именины у Поликарпа, Ефима и Георгия.

15 апреля родились такие знаменитые люди:

1452 — итальянский художник, скульптор, архитектор, ученый, инженер Леонардо да Винчи.

1886 — русский поэт, один из ведущих представителей акмеизма Николай Гумилев.

1921 — украинский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Береговой.

1933 — писатель-фантаст, сценарист, переводчик Борис Стругацкий.

1949 — эстрадная певица Алла Пугачева.

1959 — английская актриса, сценарист Эмма Томпсон (“Реальная любовь”, “Гарри Поттер”, “Разум и чувства”, “Моя ужасная няня”).

1979 — британский актер Люк Эванс (“Дракула”, “Хоббит”, “Форсаж 6”, “Ворон”).

1987 — украинский профессиональный боксер в полутяжелом весе Александр Гвоздик.

1990 — британская актриса Эмма Уотсон (больше всего известна ролью Гермионы в фильмах о Гарри Поттере).

Приметы 15 апреля

Услышать крик вороны в этот день – к большим финансовым потерям.

По народным поверьям, 15 апреля нельзя шить и вышивать, ругаться, громко разговаривать, носить откровенную одежду.