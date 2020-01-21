В посольстве Великобритании в Украине сожалеют, что официальный украинский государственный герб был внесен в полицейское антитеррористическое пособие.

Об этом в сообщает пресс-служба посольства в Facebook.

“Мы осознаем и сожалеем из-за обиды, нанесенной появлением украинского Тризуба в “прикладном пособии” британской полиции. Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко отмечено, что много символов, имеющихся в нем, не представляет интерес в борьбе с терроризмом”, – говорится в сообщении.

Также в посольстве подчеркнула, что Великобритания “глубоко уважает” символы украинской государственности.

“Мы признаем, что Тризуб, как главный элемент Государственного Герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значения для народа Украина”, – сказано в заявлении.

При этом украинские пользователи социальной сети в комментариях к публикации посольства выразили свое возмущение тем, что со стороны Великобритании не последовало полноценных извинений за допущенную ошибку.

Также, по мнению украинцев, из ответа посольства точно не ясно, будет ли в конечном итоге украинский государственный герб удален из полицейского антитеррористического пособия.