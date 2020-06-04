Великобритания выделит около 2 миллиардов долларов (1,65 млрд фунтов стерлингов) на разработку вакцины в рамках государственно-частного партнерства.

Об этом идет речь в материале британского издания The Guardian.

В Великобритании заявили о выделении средств на программу по разработке вакцины от коронавируса в рамках государственно-частного партнерства.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что надеется человечество объединится в борьбе с эпидемией.

“Чтобы победить коронавирус, мы должны сосредоточить нашу коллективную изобретательность на поиске вакцины и обеспечить, чтобы страны, фармацевтические компании и международные партнеры, такие как Всемирная организация здравоохранения, сотрудничали в масштабах, каких не было ранее”, – сказал Джонсон.

Согласно цифрам, Великобритания оказалась в числе стран, наиболее пострадавших от эпидемии.

Отметим, в результате пандемии коронавируса во всем мире погибло более 285 000 человек.