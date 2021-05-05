Висновок опубліковано на сайті комісії.

Як сповіщалося, проєкт закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя” було подано президентом та визначено як невідкладний 12 лютого поточного року. 2 березня його було включено до порядку денного, але досі не було розглянуто в залі парламенту.

Вища рада правосуддя — колегіальний конституційний орган державної влади та суддівського врядування. Він діє в Україні на постійній основі, мета — забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів. Також ВРП опікується питаннями додержання норм Конституції та законів України, професійної етики суддями та прокурорами. Законопроєктом Зеленського пропонується створення Етичної ради, яка буде проводити попередній відбір кандидатів до ВРП, перевіряти його нинішній склад на добропорядність. Складатиметься вона з 6 осіб — три людини, яких обиратимуть міжнародні організації, і три — судді або судді у відставці, обрані Радою суддів України.

Генеральний Директорат з прав людини та верховенства права Ради Європи й Венеціанська комісія вітають обґрунтування цього законопроєкту і його мету, оскільки, на їхнє переконання, без реформування ВРП судова реформа буде приречена на провал.