Глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что Андрей Ермак, глава президентского Офиса, рекомендовал ей людей на места заместителей.

Об этом она рассказала в интервью “Украинской правде”.

Венедиктова отметила, что рекомендаций от различных чиновников было гораздо больше, чем она могла предположить.

В частности, Ермак также рекомендовал ей людей, которые могли бы стать ее заместителями.

“Господин Ермак действительно рекомендовал людей посмотреть на заместителей. Я посмотрела и, к сожалению, они не подошли мне. И господин Ермак никоим образом ни на чем не настаивал, он сказал: посмотри, послушай и так далее”, – отметила она.

Также Венедиктова сказала, что олигарх Игорь Коломойский не рекомендовал ей людей на места заместителей.

“Игоря Коломойского я не видела в жизни и не общалась с ним даже по телефону, потому он вообще никого не мог рекомендовать”, – сказала она.