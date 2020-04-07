Об этом она рассказала в интервью “Украинской правде”.
Венедиктова отметила, что рекомендаций от различных чиновников было гораздо больше, чем она могла предположить.
В частности, Ермак также рекомендовал ей людей, которые могли бы стать ее заместителями.
“Господин Ермак действительно рекомендовал людей посмотреть на заместителей. Я посмотрела и, к сожалению, они не подошли мне. И господин Ермак никоим образом ни на чем не настаивал, он сказал: посмотри, послушай и так далее”, – отметила она.
Также Венедиктова сказала, что олигарх Игорь Коломойский не рекомендовал ей людей на места заместителей.
“Игоря Коломойского я не видела в жизни и не общалась с ним даже по телефону, потому он вообще никого не мог рекомендовать”, – сказала она.
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса генпрокурора двух своих заместителей.