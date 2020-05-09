Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая использовала для поздравления с Днем победы песню российского певца Льва Лещенко, отредактировала свой пост, убрав его клип.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Песня – символ победы над фашизмом. Песня 1975 года – это наша история и повод гордиться Великой Победой. Лещенко – не символ. РФ – страна-агрессор. И Крым – украинский. Не надо манипулировать. Сегодня светлый день памяти погибшим. Мои деды вернулись. Я праздную Победу над фашизмом. Ссылку удалила – всем, кого ей обидела, приношу извинения. Это частная страница, держите себя в руках”, – написала Венедиктова.

Стоит отметить, что Лещенко входит в перечень лиц Министерства культуры Украины, которые создают угрозу национальной безопасности. Сам певец заявляет, что “помогал возвращать Крым”, который оккупировали в начале 2014 года.

В частности, 11 марта 2014 года он подписал коллективное обращение к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции президента РФ Владимира Путина по Украине и Крыму. Лещенко также не один раз за время оккупации выступал в Крыму.

Кроме того, он высказывался и о войне на Донбассе.

“Не надо бомбить города и села, прекратите агрессию – и сразу сложит оружие юго-восток Украины. Надо выйти на путь мирных переговоров и человеческого компромисса. Мы же один этнос! Что же мы делим?!” – заявил в 2014 году Лещенко в интервью изданию “Аргументы и факты”.