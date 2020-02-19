Правительство Николаса Мадуро обратилось к России с просьбой напечатать деньги для их государства, Венесуэлы.

Об этом сообщает Bloomberg.

В СМИ располагают копией соответствующего контракта между российским Гознаком и центральным банком Венесуэлы.

Контракт предусматривает печать 300 миллионов купюр номиналом от 10 до 50 тысяч боливаров.

Заказ оценивается в 6,8 миллиона евро.

Речь идет о печати денег эквивалентных 143 миллионам долларов США.

Ранее Венесуэла печатала свои банкноты на фабриках британской компании De La Rue, однако не рассчиталась за эти услуги вовремя. Поэтому De La Rue принудительно взыскала с Венесуэлы $23 млн.

Самая крупная банкнота в Венесуэле стоит менее одного американского доллара.

В России пресс-секретарь Гознака не дал комментарий по поводу заказа. В пресс-службе центрального банка Венесуэлы комментарий также не предоставили.