Об этом сообщает Bloomberg.
В СМИ располагают копией соответствующего контракта между российским Гознаком и центральным банком Венесуэлы.
Контракт предусматривает печать 300 миллионов купюр номиналом от 10 до 50 тысяч боливаров.
Заказ оценивается в 6,8 миллиона евро.
Речь идет о печати денег эквивалентных 143 миллионам долларов США.
Ранее Венесуэла печатала свои банкноты на фабриках британской компании De La Rue, однако не рассчиталась за эти услуги вовремя. Поэтому De La Rue принудительно взыскала с Венесуэлы $23 млн.
Самая крупная банкнота в Венесуэле стоит менее одного американского доллара.
В России пресс-секретарь Гознака не дал комментарий по поводу заказа. В пресс-службе центрального банка Венесуэлы комментарий также не предоставили.
- Как известно, 5 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против некоторых чиновников Венесуэлы, блокируя их активы.
- Власти таких европейских стран, как Франция, Испания, Германия, Великобритания и Нидерланды 16 июля заявили о том, что рассматривают возможность введения санкций против режима президента Венесуэллы Николаса Мадуро.