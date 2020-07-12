С 15 июля Венгрия ужесточает ограничения на границах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в соседних странах. Венгерское правительство внесло Украину в "красный" список.

Об этом заявил глава офиса премьер-министра Венгрии Гергель Гуляш.

Для контроля пропуска иностранцев созданы “зеленый”, “желтый” и “красный” списки государств, в зависимости от ситуации с коронавирусом.

Представители государств из “желтого” списка по прибытии должны отсидеть двухнедельную самоизоляцию. В “желтый” список вошли Сербия, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. Избежать 14-дневного карантина можно будет предоставив результаты двух отрицательных тестов на коронавирус, сделанных за последние пять дней. Такие же правила действуют и для венгров, прибывающих из других стран.

В “зеленый” – Хорватия.

Граждане стран “красного” списка в страну попасть не смогут. В частности, к “красным” странам венгерское правительство отнесло Украину, Албанию, Черногорию и другие.

Эти правила не касаются иностранцев, пересекающих Венгрию транзитом, а также работников транспортной отрасли и бизнеса, которые едут в командировку. Тем не менее их состояние здоровья все равно будут проверять.

Перечень стран будет регулярно пересматриваться.