Об этом заявил глава офиса премьер-министра Венгрии Гергель Гуляш.
Для контроля пропуска иностранцев созданы “зеленый”, “желтый” и “красный” списки государств, в зависимости от ситуации с коронавирусом.
Представители государств из “желтого” списка по прибытии должны отсидеть двухнедельную самоизоляцию. В “желтый” список вошли Сербия, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. Избежать 14-дневного карантина можно будет предоставив результаты двух отрицательных тестов на коронавирус, сделанных за последние пять дней. Такие же правила действуют и для венгров, прибывающих из других стран.
В “зеленый” – Хорватия.
Граждане стран “красного” списка в страну попасть не смогут. В частности, к “красным” странам венгерское правительство отнесло Украину, Албанию, Черногорию и другие.
Эти правила не касаются иностранцев, пересекающих Венгрию транзитом, а также работников транспортной отрасли и бизнеса, которые едут в командировку. Тем не менее их состояние здоровья все равно будут проверять.
Перечень стран будет регулярно пересматриваться.
- Ранее сообщалось, что Венгрия закрыла большинство пунктов пропуска на границе с Украиной.